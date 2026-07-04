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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीPeddi OTT Release: 'पेड्डी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे राम चरण की ये फिल्म

Peddi OTT Release: 'पेड्डी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे राम चरण की ये फिल्म

Peddi OTT Release: राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' का डिजिटल डेब्यू कंफर्म हो गया है. चलिए जानते हैं आप इस स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म को ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 04 Jul 2026 01:36 PM (IST)
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तेलुगु सुपरस्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' को 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. इस स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म से मेकर्स को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई नहीं कर पाई. वहीं, फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. चलिए जानते हैं ये फिल्म किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां रिलीज होगी.

'पेड्डी' ओटीटी पर कब-कहां होगी रिलीज?
'पेड्डी' अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. मेकर्स ने इसके राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को बेच दिए हैं. मेकर्स ने फिल्म की ऑफिशियल रिलीज की तारीख भी कंफर्म कर दी है. ये फिल्म 9 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी. नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और तमिल भाषा में देख सकेंगे. हालांकि, हिंदी लैंग्वेज के लिए दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना होगा. मेकर्स ने बताया कि हिंदी वर्जन भी जल्द ही नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगा.

 
 
 
 
 
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हिंदी में जल्द रिलीज होगी फिल्म
नेटफ्लिक्स ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर 'पेड्डी' का पोस्टर शेयर किया. इसके साथ उन्होंने फिल्म का डिजिटल डेब्यू भी कंफर्म कर दिया है. उन्होंने लिखा, 'आटा मरोच्चु कानी, मोनगाडु मथराम मरदु. पेड्डी देखें. 9 जुलाई को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी और जल्द ही हिंदी में नेटफ्लिक्स पर आ रही है.'

'पेड्डी' ने कमाए इतने करोड़ रुपये
'पेड्डी' में राम चरण के अलावा जाह्नवी कपूर भी लीड रोल में हैं. इसमें शिव राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु जैसे एक्टर्स भी अहम भूमिका में हैं. फिल्म के डायरेक्टर बुची बाबू सना हैं. सैकनिल्क के अनुसार, 'पेड्डी' ने दुनियाभर में 338.98 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जबकि इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपये था. 

क्या है 'पेड्डी' की कहानी?
राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' की कहानी एक दिहाड़ी मजदूर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो आंध्र प्रदेश के एक ऐसे गुमनाम गांव में रहता है, जिसकी कोई सरकारी पहचान या रिकॉर्ड नहीं है. अपनी पहचान और बुनियादी अधिकारों के लिए वो क्रिकेट और कुश्ती को अपना हथियार बनाता है.

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Published at : 04 Jul 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Ram Charan
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