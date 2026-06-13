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वीकेंड होगा मजेदार, इस वीक नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज, चेक करें पूरी लिस्ट
Netflix Releases: आने वाला वीक एंटरटेनमेंट से भरपूर रहने वाला है, क्योंकि नेटफ्लिक्स इस हफ्ते कई नई फिल्में और वेब सीरीज लेकर आ रहा है. नए कंटेंट के साथ दर्शकों को इस बार पूरा मजा मिलने वाला है.
वीकेंड आते ही ओटीटी लवर्स के लिए एक बार फिर एंटरटेनमेंट का तड़का लगने वाला है. इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, जिनका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. अलग-अलग जॉनर की ये रिलीजेज वीकेंड को और भी खास बनाने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर क्या-क्या नया देखने को मिलेगा.
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Published at : 13 Jun 2026 03:55 PM (IST)
Tags :OTT Oasis I Will Find You
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