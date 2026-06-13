वीकेंड होगा मजेदार, इस वीक नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज, चेक करें पूरी लिस्ट

आई विल फाउंड यू एक अपकमिंग थ्रिलर मिनीसीरीज है, जो हारलन कोबेन के 2023 के बेस्टसेलिंग नॉवेल पर बेस्ड है. इस कहानी में एक पिता की जिंदगी दिखाई गई है, जिसे अपने बेटे की हत्या के झूठे आरोप में सजा हो जाती है.