'लॉक अप 2' में कंगना रनौत की एंट्री, हुआ पहला एविक्शन, पढ़ें पूरा अपडेट

Lock upp 2 Written Updates: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इन दिनों रियलिटी शो 'लॉकअप 2' स्ट्रीम किया जा रहा है. शो पहले दिन से ही चर्चा में है, जिसमें टीवी की दुनिया के कई बड़े सितारे पहुंचे. इस शो को रितेश देशमुख और फराह खान इसे होस्ट कर रहे हैं. ऐसे में अब शनिवार को इस शो का 6वां एपिसोड स्ट्रीम किया गया. इसी बीच पहला एविक्शन भी हो चुका है. चलिए बताते हैं 4 जुलाई के सभी अपडेट्स के बारे में.

फराह खान ने लगाई हर्षद की क्लास

रियलिटी शो 'लक अप 2 'में पहले तो फराह खान ने हर्षद की क्लास लगी है. इस दौरान फराह ने उन्हें उनकी शिवांगी जोशी के साथ उनकी केमिस्ट्री के बारे में बताया. इसी बीच हर्षद के खुलासे को लेकर फराह उन पर सवाल करती हैं. इस पर वो अपने ब्रेकअप को याद करते हैं. ये काफी इमोशनल मोमेंट होता है. वरुण भी अपनी सफाई देते हैं और फिर वो माफी भी मांगते हैं.

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कंगना रनौत ने मारी एंट्री

इसके साथ ही शो 'लॉकअप 2' में कंगना रनौत ने भी एंट्री की. इस दौरान कंगना ने उस कंटेस्टेंट का चुनाव किया जो उन्हें सबसे सच्चा इंसान दिखता है. हालांकि, उन्होंने पहले अपना नाम लिया फिर सबके टेस्ट लिए और सुनीता आहूजा से इस खेल की शुरुआत की. एक्ट्रेस ने सुनीता आहूजा की गेम का भी खुलासा किया. इसके बाद उन्होंने रियाज के 27 मिलियन फॉलोअर्स पर भी सवाल उठाए कि वो काफी चुप रहते हैं.

कंगना ने एक-एक करके घरवालों की पोल खोली और बताया कि कौन दिख रहा और कौन नहीं. इसमें धीरज और राम कपूर जैसे कंटेस्टेंट की भी क्लास लगाई गई कि वो लोग इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं. वो यहां क्यों हैं फिर?

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कौन रहा सिक्योर और कौन बाहर गया?

इस दौरान शो से पहला एविक्शन हुआ. पांच कंटेस्टेंट्स को एविक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया था. इसमें ऐट रिस्ट में श्रेष्ठा अय्यर, श्रेया कालरा, सूफी मोतिवाला, आकांक्षा चमोला और माधुरी जैन ग्रोवर जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं. इसमें सूफी सेफ होते हैं. इसके बाद कंगना रनौत बाकी के चारों कंटेस्टेंट से सवाल करने के लिए दूसरे एरिया में बुलाती हैं.

कंगना रनौत श्रेष्ठा से सवाल करती हैं और उन्हें प्रीविलेज्ड रैट होने के टैग के बारे में बताती हैं. फिर उनसे पूछा जाता है कि उन्हें क्यों बचाया जाए और उन्होंने इस हफ्ते किया क्या? उन्हें कंफ्यूज्ड बताया जाता है. वहीं, आकांक्षा पर अटेंशन सीकर का आरोप लगता है. वो इसे अच्छा बता रही हैं. इस बीच कंगना ने श्रेया कालरा को सिक्योर किया. फिर बाकी के साथ रितेश और फराह का सवाल जवाब जारी रहता है. वहीं, वोटिंग में आकांक्षा को सेफ कर लिया जाता है लेकिन श्रेष्ठा अय्यर का एविक्शन हो जाता है.

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लॉकअप 2 में दिखा गर्मागर्मी का माहौल

श्रेष्ठा के बाहर होने के बाद आकांक्षा चमोला के बाय सेक्सुअल वाले मामले को लेकर लॉकअप में काफी गर्मागर्मी का माहौल हो जाता है. श्रेया कालरा से आकांक्षा बुरी तरह से झगड़ती हैं. वहीं, शिवांगी जोशी भी उन्हें समझाते हुए नजर आती हैं. हर्षद भी उन्हें समझाते हैं.