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'एक भी कट लगाया गया होता तो...', 'सतलुज' को लेकर बोले दिलजीत दोसांझ, सेंसर बोर्ड से 3 साल की जंग के बाद हुई रिलीज

दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अनकट वर्जन में रिलीज हो गई है. दिलजीत दोसांझ ने कहा कि अगर फिल्म में एक भी कट लगाया गया होता, तो मैं इसका प्रमोशन कभी नहीं करता.

By: एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Jul 2026 04:01 PM (IST)

Edited By: मयूरी सिंह

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दिलजीत दोसांझ की फिल्म को मिली राहत ( Image Source : Other )

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सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' की रिलीज की रिलीज का लोग बेस्ब्री से इंतजार कर रहे थे. फिल्म विवाद में फसी रही. इस दौरान फिल्म को कई बार टालना पड़ा, इसका नाम 'पंजाब 95' से बदलकर 'सतलुज' रखा गया और सेंसर बोर्ड (CBFC) के साथ लंबी जंग भी चली. आखिरकार अब फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है. खास बात ये है कि फिल्म उन कट्स के बिना रिलीज हुई है, जिनका मेकर्स लंबे समय से विरोध कर रहे थे. 

3 साल की जंग के बाद बिना कट रिलीज हुई 'सतलुज' 
फिल्म ओटीटी पर 3 जुलाई से जी5 पर स्ट्रीम हो रही है. दर्शकों तक पहुंचने से पहले फिल्म का नाम दो बार बदला गया.  शुरुआत में इसका टाइटल 'घल्लूघारा' रखा गया था, फिर सेंसर बोर्ड (CBFC) की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान इसे 'पंजाब 95' नाम दिया गया. अब आखिरकार ये फिल्म 'सतलुज' नाम से रिलीज हुई है, जिसका नाम पंजाब की सतलुज नदी पर रखा गया है. 

फिल्म की रिलीज से पहले सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या मेकर्स ने आखिरकार सेंसर बोर्ड (CBFC) की शर्तें मान ली थीं. अब दिलजीत दोसांझ ने खुद इस पर चुप्पी तोड़ दी है.  फिल्म 'सतलुज' के स्ट्रीम होने के कुछ देर बाद इंस्टाग्राम लाइव के दौरान उन्होंने साफ कहा कि फिल्म को वैसे ही रिलीज किया गया है, जैसा इसे शुरुआत में बनाया गया था. यानी इसमें किसी तरह का बदलाव या कटौती नहीं की गई. 

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क्या बोले दिलजीत दोसांझ?
इंस्टाग्राम लाइव के दौरान दिलजीत दोसांझ ने कहा, 'आखिरकार हमारी फिल्म जी5 पर रिलीज हो गई है.  कुछ कारणों की वजह से हम इसका ओरिजिनल नाम 'पंजाब 95' नहीं रख पाए, इसलिए अब इसका नाम 'सतलुज' है. लेकिन फिल्म में एक भी कट नहीं लगाया गया है.  मैंने दो साल पहले थिएटर में जो वर्जन देखा था, पिछले हफ्ते घर पर भी वही वर्जन देखा. अगर फिल्म में एक भी कट लगाया गया होता, तो मैं इसका प्रमोशन कभी नहीं करता. '

CBFC सर्टिफिकेशन के दौरान क्या हुआ?
बता दें, साल 2022 के आखिर में जब 'सतलुज' को सेंसर बोर्ड (CBFC) के पास सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया, तो फिल्म की राह आसान नहीं रही.  मंजूरी मिलने के बजाय फिल्म लंबे समय तक अटक गई और बोर्ड की ओर से बार-बार आपत्तियां उठाई गईं.  रिपोर्ट्स के मुताबिक, CBFC ने फिल्म में 127 बदलाव करने को कहा था.  इनमें लीड रोल के नाम बदलने, भारतीय तिरंगे वाले कुछ सींस हटाने और पंजाब पुलिस से जुड़े संदर्भों को हटाने जैसी मांगें शामिल थीं. 

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हनी त्रेहान के निर्देशन में बनी ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है. इसमें दिलजीत दोसांझ के साथ अर्जुन रामपाल, गीतिका विद्या ओहल्यान, सुविंदर विक्की , कंवरजीत सिंहवरुण बडोला जैसे स्टार्स हैं. 

Published at : 04 Jul 2026 04:01 PM (IST) Tags: DILJIT DOSANJH Satluj
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