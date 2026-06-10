'गुल्लक 5' का OTT पर धमाका, 5 दिनों में मिले 7 मिलियन व्यूज, UP में हुआ सुपरहिट

पॉपुलर वेब सीरीज 'गुल्लक' अपने पांचवें सीजन के साथ एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत रही है. 'द वायरल फीवर' (TVF) की इस सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है. 'गुल्लक 5' को 5 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज किया गया था और हैरानी की बात है कि इसने महज पांच दिनों में ही 7 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं.

उत्तर प्रदेश में सुपरहिट हुआ TVF का ये शो

क्रोमओटीटी के लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक, 'गुल्लक सीजन 5' को सिर्फ 5 दिनों में 7 मिलियन लोगों ने देख लिया है. इस सीरीज को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखा गया, जहां इसे 1.32 मिलियन व्यूज मिले हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र में 0.89 मिलियन, दिल्ली NCR में 0.76 मिलियन, बिहार में 0.62 मिलियन और मध्य प्रदेश में 0.56 मिलियन व्यूज दर्ज किए गए. वहीं, बाकी राज्यों से इस सीरीज को 2.78 मिलियन व्यूज मिले हैं. इससे पता चलता है कि 'गुल्लक 5' को पूरे देश से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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'गुल्लक 5' को हर उम्र के दर्शक कर रहे पसंद

'गुल्लक' सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि हर मिडिल क्लास परिवार की कहानी है, जिसे हर उम्र के लोग महसूस करते हैं. TVF का ये पॉपुलर शो मिश्रा परिवार की नई कहानी के साथ एक बार फिर दर्शकों के दिलों में जगह बना रहा है.

सीरीज में दिख रहे ये कलाकार

श्रेयांश पांडे की वेब सीरीज 'गुल्लक 5' में अन्नू मिश्रा की कहानी दिखाई गई है. अन्नू मिश्रा का रोल अनंत जोशी ने निभाया है. सीरीज में जमील खान, गीतांजलि कुलकर्णी, हर्ष मयार और सुनीता राजवार जैसे एक्टर्स भी लीड रोल में हैं. बता दें कि 'गुल्लक' भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले पसंदीदा ओटीटी शोज में से एक है. अपनी शानदार कहानी और बेहतरीन अभिनय के लिए ये शो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है.

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