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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीLock Upp 2: 'गौरव खन्ना जानते थे मैं बाईसेक्सुल हूं', आकांक्षा चमोला का खुलासा, बोलीं- 'वो काफी ओपन माइंडेड...'

Lock Upp 2: 'गौरव खन्ना जानते थे मैं बाईसेक्सुल हूं', आकांक्षा चमोला का खुलासा, बोलीं- 'वो काफी ओपन माइंडेड...'

Lock Upp 2: एक्ट्रेस अकांक्षा चमोला लॉकअप 2 में नजर आ रही हैं. अब शो के लेटेस्ट एपिसोड में गौरव की एंट्री हुई. इस दौरान अकांक्षा ने बताया कि उन्हें बाईसेक्सुअल होने की बात पहले से पता थी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 11:59 AM (IST)
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'लॉक अप 2' के लेटेस्ट एपिसोड में टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने सरप्राइज एंट्री की और शो के अंदर अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला से मुलाकात की. हाल ही में आकांक्षा ने शो में दोनों के अलग होने की बात की थी. उन्होंने ये भी कहा था कि वो बाईसेक्सुअल हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने कहा कि गौरव को ये बात पहले से पता थी.

'मेरी बाईसेक्सुअलिटी से वाकिफ थे गौरव'
एपिसोड के दौरान होस्ट फराह खान ने गौरव से पूछा कि क्या उन्हें आकांक्षा की बाईसेक्सुअलिटी के बारे में पहले से पता था. इस पर आकांक्षा ने बताया कि गौरव को उनके बाईसेक्सुअल होने की जानकारी पहले से थी.

जेलर फराह खान ने गौरव खन्ना से पूछा, 'जब आकांक्षा का दूसरा सीक्रेट सामने आया था, तब मैंने उससे पूछा था कि क्या गौरव को इसके बारे में पता है?' इस पर आकांक्षा चमोला ने बताया कि गौरव को उनके बाईसेक्सुअल होने की बात पहले से पता थी. उन्होंने कहा, 'हां, उन्हें सब पता था और उन्होंने मुझे वैसे ही अपनाया.'

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गौरव खन्ना ने फराह खान से कहा, 'मैं हमेशा से मानता हूं कि अगर किसी को पसंद करो, तो उसे पूरी तरह अपनाओ. मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूं.' इस पर आकांक्षा चमोला ने भी गौरव की तारीफ करते हुए कहा, 'वो काफी ओपन माइंडेड हैं. उन्होंने मेरी फीलिंग्स को समझा और मुझे पूरे दिल से स्वीकार किया.'

बता दें कि हाल ही में 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया था कि वह बाईसेक्सुअल हैं. उन्होंने यह भी बताया था कि गौरव खन्ना से शादी से पहले उनके महिलाओं के साथ भी रिश्ते रह चुके हैं.

शादी से पहले मैं बाईसेक्सुअल थीं अकांक्षा
आकांक्षा चमोला ने कहा, 'शादी से पहले मैं बाईसेक्सुअल थी. मेरे कुछ लड़कियों के साथ भी रिश्ते रहे हैं. वे बहुत ज्यादा इंटिमेट रिश्ते नहीं थे, लेकिन शादी से पहले मेरा कुछ महिलाओं के साथ रिलेशन रहा है.' आकांक्षा चमोला ने आगे कहा 'मुझे लड़कियां पसंद हैं. मैं उनकी तारीफ करती हूं. मुझे लगता है कि वही मेरा सेफ स्पेस है.

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'लॉक अप 2' के प्रीमियर एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया था कि वो और गौरव खन्ना 1साल से अलग रह रहे हैं और उनका डाइवोर्स होने वाला है.

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Published at : 10 Jul 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Akansha Chamola
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