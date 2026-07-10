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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हुई 'इक्का' से 'पति पत्नी और वो दो' तक इतनी फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए हैं बेस्ट ऑप्शन

Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हुई 'इक्का' से 'पति पत्नी और वो दो' तक इतनी फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए हैं बेस्ट ऑप्शन

Friday OTT Release 10 July: इस फ्राइडे ओटीटी पर सनी देओल से लेकर आयुष्मान खुरानी की धमाकेदार फिल्में रिलीज हुई हैं. यहां पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं ताकि आप इन्हें वीकेंड पर एंजॉय कर सके हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 10 Jul 2026 01:14 PM (IST)
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इस शुक्रवार ओटीटी  पर नये कंटेंट की बाढ़ आ गई है. दरअसल 10 जुलाई, फ्राइडे को ओटीटी के तमाम प्लेटफाम पर कोर्टरूम थ्रिलर और रोमांटिक कॉमेडी से लेकर एक्शन से भरपूर स्पोर्ट्स ड्रामा तक कई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं.यानी चाहे आप सस्पेंस, हंसी-मज़ाक या इमोशनल कहानी देखना चाहते हों, इस वीकेंड हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ है. तो चलिए यहां फ्राइडे रिलीज की पूरी लिस्ट चेक कर लेते हैं.

इक्का
मच अवेटेड कोर्टरूम ड्रामा इक्का आज ओटीटी पर रिलीज हो गई है. इस फिल्म से सनी देओल ने ओटीटी पर डेब्यू किया है. फिल्म में अक्षय खन्ना भी अहम रोल में हैं. इसकी  कहानी अर्जुन मेहरा (सनी देओल) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो उसूलों वाले डिफेंस लॉयर हैं. उन्हें कोर्टरूम में अपने बेदाग़ रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है और उनका निकनेम 'इक्का' है. उनकी ज़िंदगी में एक बुरा मोड़ तब आता है जब उन्हें अपने कट्टर दुश्मन शौर्यमान गौर (अक्षय खन्ना( का केस लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिस पर एक युवा लड़की की हत्या का आरोप है. इस जबरदस्त कोर्ट रूम थ्रिलर को नेटफ्लिक्स पर 10 जुलाई फ्राइडे से देख सकते हैं.


Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हुई 'इक्का' से 'पति पत्नी और वो दो' तक इतनी फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए हैं बेस्ट ऑप्शन

पति पत्नी और वो दो
2019 में आई पति पत्नी और वो की सीक्वल पति पत्नी और वो दो में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह हैं, प्रयागराज में सेट की गई फिल्म की कहानी गलतफहमी और ह्यूमर से भरपूर है. इसकी भी फ्राइडे यानी 10 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है.


Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हुई 'इक्का' से 'पति पत्नी और वो दो' तक इतनी फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए हैं बेस्ट ऑप्शन

परिमाला एंड कंपनी
यह एक तमिल कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जो परिमाला (जयराम) के इर्द-गिर्द घूमती है. वह चेन्नई में अपनी पत्नी सुधंथिरम (उर्वशी) और अपनी दो बेटियों के साथ रहता है. उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब वर्गीस नाम का एक लोकल गैंगस्टर उसकी सबसे छोटी बेटी को बुरी तरह परेशान करने लगता है, इसे जी5 पर शुक्रवार यानी 10 जुलाई से स्ट्रीम कर सकते हैं.
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हुई 'इक्का' से 'पति पत्नी और वो दो' तक इतनी फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए हैं बेस्ट ऑप्शन

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बाल्टी
उन्नी शिवलिंगम की डायरेक्ट की हुई यह मलयालम एक्शन-स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म उदयन् की कहानी है, जो केरल-तमिलनाडु बॉर्डर पर बसे एक कस्बे में रहने वाला एक टैलेंटेड कबड्डी खिलाड़ी है. जब वह और उसके दोस्त एक लोकल फाइनेंसर का भरोसा जीत लेते हैं, तो वे गैंग की दुश्मनी, क्राइम और गैर-कानूनी फाइनेंसिंग की खतरनाक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फंस जाते हैं. बाल्टी की स्ट्रीमिंग शुक्रवार, 10 जुलाई से सोनी लिव पर शुरू हो गई है.


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'लैंड ऑफ फुटबॉल'
हसीफ हकीम की डायरेक्ट की गई यह मलयालम स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज केरल में फुटबॉल के लिए लोगों के गहरे लगाव को दिखाती है. जोश भरे लोकल टूर्नामेंट से लेकर अपनी अटूट वफ़ादारी के लिए मशहूर फैन कम्युनिटीज तक, "लैंड ऑफ फुटबॉल" यह दिखाती है कि कैसे यह खेल राज्य की सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा बन गया है. इसकी 10 जुलाई  से जियो हॉटस्टार पर  स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है.

पेद्दी
पेद्दी 9 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है. ये एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी है जो पैसे का बहुत लालची है. इस किरदार को राम चरण ने निभाया है. उसकी जिदगी तब एक नया मोड़ लेती है जब उसे एक गांव के नेता की बेटी से प्यार हो जाता है, जिसका किरदार जाह्नवी कपूर ने निभाया है. वह क्रिकेट छोड़कर कुश्ती अपनाता है और खेल के जरिए अपने गांव को एकजुट करता है. वह एक ताकतवर दुश्मन का सामना करते हुए गांव में रेलवे स्टेशन बनवाने की लड़ाई लड़ता है, जिसकी जरूरत बहुत समय से थी और जो उनके समुदाय का भविष्य बदल सकता है. 


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मिगुएल एंजेल ब्लैंक
यह एक सच्ची घटना पर आधारित डॉक्यूमेंट्री है, जो ईटीए अलगाववादी समूह द्वारा स्पेन के एक युवा राजनेता के 1997 में हुए दुखद अपहरण और हत्या की कहानी बताती है. इसे शुक्रवार, 10 जुलाई से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

 

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Published at : 10 Jul 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Ikka Friday OTT Release Pati Patni Aur Woh Do Balti Piramal And Co
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