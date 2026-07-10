रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में आए दिन कोई न कोई बड़े धमाके देखने को मिल रहे हैं. हाल ही के एपिसोड में एक्टर गौरव खन्ना अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला से मिलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आकांक्षा से अलग होने की बात सबके सामने बताने को लेकर सवाल भी किया. वहीं, अब शो में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की एंट्री भी होने वाली है.

'लॉक अप 2' में बंदूक की गोली लेकर पहुंचे गोविंदा

गोविंदा शो मि विजिटर के तौर पर जाएंगे. नेटफ्लिक्स इंडिया ने नए प्रोमो शेयर किया है, जिसमें गोविंदा होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख के साथ मस्ती करते नजर आए. बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो शो में अपने साथ 'गोली' लेकर आए हैं. इसके बाद गोविंदा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर कहती थीं कि वो उन्हें सीने में गोली मारना चाहती हैं, इसलिए वो उनके लिए गोली ही लेकर आ गए.

दरअसल, साल 2024 में गोविंदा के मुंबई वाले घर पर उनके पैर में गलती से गोली लग गई थी, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ी थी. गोविंदा ने इसी घटना को लेकर शो में खुद का मजाक उड़ाया.

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बता दें, गोविंदा की एंट्री ऐसे समय में हो रही है, जब 'लॉक अप 2' में उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में हैं. शो के प्रीमियर एपिसोड में उन्होंने दावा किया था कि गोविंदा के कई अफेयर रहे हैं और उनकी शादी में तीसरे शख्स की एंट्री भी हुई थी.

सुनीता आहूजा का खुलासा

शो के एक और एपिसोड में राम कपूर और शिल्पा शिंदे के साथ बातचीत के दौरान सुनीता ने कहा, 'इसे यहां सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए लाया गया है. मेरी जगह खुद को रखकर देखो कि मैं क्या झेल रही हूं. वो मेरे पति हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा. अगर मेरे पति के 50 अफेयर भी हों, तो किसी और को उससे क्या लेना-देना? वो मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूं.'

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बता दें, काफी लंबे टाइम के बाद गोविंदा और सुनीता एक साथ नजर आने वाले हैं. दोनों को लेकर चर्चा है कि वो अलग रहते हैं, उनका तलाक होने वाला है, हालांकि अभी तक न तो गोविंदा और न ही सुनीता आहूजा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.