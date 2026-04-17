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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, ‘अस्सी’ से ‘मटका किंग’ तक रिलीज हुई इतनी धांसू फिल्में-सीरीज

Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, ‘अस्सी’ से ‘मटका किंग’ तक रिलीज हुई इतनी धांसू फिल्में-सीरीज

Friday OTT Release: इस वीकेंड ओटीटी लवर्स के लिए एंटरटेनमेंट की फुल डोज तैयार है. इस फ्राइडे कई नई फिल्में और सीरीज ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. दर्शकों को हर जॉनर का कंटेंट देखने को मिलने वाला है।

By : मयूरी सिंह | Updated at : 17 Apr 2026 01:08 PM (IST)
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इस वीकेंड ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का लगने वाला है. इस फ्राइडे कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं, जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार था. खास बात ये है कि इस बार अलग-अलग जॉनर प्यार, एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी सब कुछ एक ही जगह देखने को मिलेगा. बॉलीवुड से लेकर साउथ तक का कंटेंट ओटीटी पर दस्तक दे चुका है, ऐसे में आपका वीकेंड पूरी तरह एंटरटेनमेंट से भरपूर रहने वाला है.

अस्सी
तापसी पन्नू की फिल्म अस्सी हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं पाई थी. ये एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म है. फिल्म की कहानी भारत में होने वाले यौन अपराधों की कड़वी सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष पर आधारित है. इस फिल्म को अनुभव सिन्हा ने निर्देशित किया है. ये फिल्म आज, 17 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज होगी.

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मटका किंग
विजय वर्मा की सीरीज मटका किंग भी ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है. सीरीज 'मटका किंग' 1960 के मुंबई के जुए और सट्टेबाजी के काले साम्राज्य की कहानी दिखाएगी. इस सीरीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये सीरीज 17 अप्रैल को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी.

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उस्ताद भगत सिंह
साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह 19 मार्च को सिनेमाघरों रिलीज हुई थी. ये एक एक्शन-ड्रामा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक साहसी पुलिस वाले की कहानी बताती है. इसे हरीश शंकर ने निर्देशित किया है. ये फिल्म 17 अप्रैल ओटीटी नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है.

रूममेट्स
इस लिस्ट में रूममेट्स सीरीज का नाम भी शामिल है. ये एक हल्की-फुल्की कॉमेडी ड्रामा सीरीज है. सीरीज एक सीधी-सादी स्टूडेंड के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें कॉलेज लाइफ और रूममेट्स के बीच के उतार-चढ़ाव भरे रिश्ते की कहानी दिखाई गई है. ये सीरीज 17 अप्रैल ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है. 

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दो दीवाने शहर में
'दो दीवाने शहर में' इस साल रिलीज हुई एक हिंदी रोमांटिक-ड्रामा फिल्म है, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं. रवि उदयवार के निर्देशन में बनी ये फिल्म मुंबई के शहरी माहौल में दो प्रेमियों की कहानी दिखाती है. ये 17 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी. 

यह भी पढ़ें: Ustaad Bhagat Singh OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह', जानें- कब और कहां देखें?

अल्फा मेल्स सीजन 5
पॉपुलर कॉमेडी सीरीज 'अल्फा मेल्स' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. वहीं अब ये सीरीज अपने 5 सीजन के साथ फिर लौट आई है. इसमें चार दोस्तों- पेड्रो, लुइस, राउल और सैंटी की जिंदगी में और भी ज्यादा कॉमेडी और अफरा-तफरी देखने को मिलेगी.  ये सीरीज भी 17 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 17 Apr 2026 01:08 PM (IST)
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