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नेटफ्लिक्स पर खूब देखी जा रही धनुष की फिल्म 'कारा', नंबर 1 पर कर रही ट्रेंड

Kara Trending On Netflix: साउथ एक्टर की फिल्म 'कारा' ओटीटी पर रिलीज हो गई है. फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. फिल्म को आईएमडीबी पर भी शानदार रेटिंग मिली है.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 03 Jun 2026 12:17 PM (IST)
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ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते नई फिल्में रिलीज होती है. इसी रिलीज के बीच अब साउथ एक्टर धनुष की फिल्म 'कारा' ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म जमकर देखी जा रही है और ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर अपनी जगह बनाए हुए है. दमदार कहानी और परफॉर्मेंस की वजह से ये फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है.

नेटफ्लिक्स पर छाई धनुष कि फिल्म 'कारा' 
'कारा' फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. थिएटर्स के बाद ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 28 मई को रिलीज हुई थी. 2 घंटे 38 मिनट की इस फिल्म मे रिलीज होते हैं अपना कब्जा जमा लिया है. फिल्म टॉप 10 कि लिस्ट में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.

नेटफ्लिक्स पर खूब देखी जा रही धनुष की फिल्म 'कारा', नंबर 1 पर कर रही ट्रेंड

अगर आप ये फिल्म थिएटर में नहीं देख पाए थे तो अब आप इसे आसानी से घर बैठे देख सकते हैं. 'कारा' को आप नेटफ्लिक्स पर तमिल, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, और मलायालम भाषा देख सरके हैं. कारा को imdb पर 10 मे से 7.1 की रेटिंग मिली है.  

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कैसी है कारा की कहानी
फिल्म में धनुष ने करासामी नाम का मुख्य किरदार निभाया है. कहानी 1991 के दौर की गांव पृष्ठभूमि (रामनाथपुरम) पर आधारित है, जब कुवैत युद्ध का समय चल रहा था. ये फिल्म उन किसानों की कहानी दिखाती है जो बैंक के कर्ज और भ्रष्टाचार के जाल में फंस जाते हैं. अपने परिवार को बचाने और सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए करासामी मजबूर होकर एक लुटेरे और विद्रोही का रूप ले लेता है.

फिल्म के बारे में
इस एक्शन थ्रिलर का निर्देशन विग्नेश राजा ने किया है. फिल्म इंटरनेशनल और थिंक स्टूडियोज द्वारा निर्मित इस फिल्म में धनुष के साथ ममिता बैजू, के.एस. रविकुमार, सूरज वेंजरामुडु, करुणास, जयराम, पृथ्वी राजन और श्रीजा रवि हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 03 Jun 2026 12:17 PM (IST)
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