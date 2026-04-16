ओटीटी पर रिलीज हुई पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह', जानें- कब और कहां देखें?

पवन कल्याण की 'ओजी' बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी. वहीं तेलुगु सुपरस्टार की 'उस्ताद भगत सिंह' 19 मार्च को रिलीज हुई थी. फिल्म में श्रीलीला और राशि खन्ना ने भी अहम फीमेल लीड रोल प्ले किए हैं. वहीं सपोर्टिंग कलाकारों में आर. पार्थिबन, के. एस. रविकुमार, गौतमी, नवाब शाह, राव रमेश और जयप्रकाश शामिल हैं. 'उस्ताद भगत सिंह' से यूं तो बहुत उम्मीदें थीं लेकिन इसे मिला-जुला रिव्यू मिला और इसी के साथ ये बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. इन सबके बीच फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का भी इंतजार कर रहे थे. फाइनली इस फिल्म ने डिजिटल डेब्यू कर लिया है. जानते हैं उस्ताद भगत को ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.

'उस्ताद भगत सिंह' ओटीटी पर कहां देखें?

'उस्ताद भगत सिंह' को जो लोग थिएटर में देखने से चूक गए थे वे अब पवन कल्याण स्टारर इस फिल्म को घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. बता दें कि ये फिल्म 16 अप्रैल, 2026 से ओटीटी पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है. यह स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में अवेलेबल है.

बता दें कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हुई है. दिग्गज प्लेटफॉर्म ने एक खास पोस्टर के साथ यह अपडेट शेय़र किया है. प्लेटफ़ॉर्म ने लिखा, "नाम भगत है, लेकिन उनकी क्रांति ही उनकी पहचान है. 16 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में 'उस्ताद भगत सिंह' देखें."

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'उस्ताद भगत सिंह' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दे कि 'उस्ताद भगत सिंह' 19 मार्च को सिनेमाघरों में आई थी और इसका क्लैश रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 से हुआ था. यहां धुरंधर 2 28 दिन बाद लगभग 11सौ करोड़ी बन चुकी है वहीं 'उस्ताद भगत सिंह' बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुई. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो रिलीज के 28 दिनों में फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 84.90 करोड़ और नेट कमाई 72.33 करोड़ है. वहीं इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 96.75 करोड़ रुपये है.