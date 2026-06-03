हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीकौन हैं धरना दुर्गा? माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी संग ओटीटी पर करने वाली हैं 'मां बहन'

कौन हैं धरना दुर्गा? माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी संग ओटीटी पर करने वाली हैं 'मां बहन'

Who is Dharna Durga: माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की अपकमिंग फिल्म 'मां बहन' में धरना दुर्गा भी अहम भूमिका निभाने वाली हैं. चलिए ऐसे में जानते हैं कि आखिर धरना दुर्गा हैं कौन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Jun 2026 10:21 AM (IST)
Preferred Sources

माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मां बहन' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इस डार्क कॉमेडी फिल्म का दर्शन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में रवि किशन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. इसके अलावा फिल्म 'मां बहन' में धरना दुर्गा भी लीड रोल में हैं. आइए ऐसे में जानते हैं कि आखिर धरना दुर्गा हैं कौन.

मजेदार वीडियो बनाती हैं धरना दुर्गा
धरना का असली नाम धरना कुच्छल है. वो मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी मजेदार रील्स के जरिए अलग पहचान बनाई है. धरणा समाज से जुड़े रियल लाइफ इंसीडेंट पर फनी वीडियो बनाती हैं. उनकी ज्यादातर वीडियोज मिडिल क्लास परिवारों और घरेलू महिलाओं (हाउसवाइफ) के इर्द-गिर्द होती हैं. इंस्टाग्राम पर धरना दुर्गा (@dharnaaaaa) को 1.8 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dharna Durga (@dharnaaaaa)

ये भी पढ़ें:- OTT Release This Week: जून के पहले हफ्ते में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का तांडव, रिलीज हो रही 'धुरंधर 2' से 'मां बहन' और 'गुल्लक 5' तक ये धांसू फिल्में सीरीज

कॉमेडी इंडस्ट्री का चर्चित नाम है धरना दुर्गा
धरना केवल एक परफॉर्मर नहीं बल्कि एक बेहतरीन राइटर और कलाकार हैं. महज 24 साल की उम्र में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वो किसी सपने से कम नहीं है. इतनी कम उम्र में उन्होंने कॉमेडी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है. धरना ने साल 2022 में आई एक टीवी मिनी सीरीज 'भाई बहन वर्सज द वर्ल्ड' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इस सीरीज में भी उनके काम को काफी पसंद किया गया.

जाह्नवी कपूर के साथ कर चुकी हैं काम
साल 2025 में धरना के करियर को एक बड़ा ब्रेक मिला, जब वो करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आईं. इस फिल्म में उन्होंने जाह्नवी कपूर (तुलसी) की दोस्त का किरदार निभाया था. अब धरना फिल्म 'मां बहन' में माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और रवि किशन जैसे दिग्गज सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dharna Durga (@dharnaaaaa)

फिल्म 'मां बहन' के बारे में
बता दें कि फिल्म 'मां बहन' एक कंजर्वेटिव मोहल्ले में रहने वाली मां (माधुरी) और उनकी दो बेटियों (धरना और तृप्ति)  की कहानी है, जो अपने किचन में मिली एक लाश को छिपाने की कोशिश करती हैं. इस दौरान उनकी जिंदगी में कई मजेदार और चौंकाने वाले मोड़ आते हैं, जो कहानी को और दिलचस्प बना देते हैं. इस फिल्म के निर्देशक सुरेश त्रिवेणी हैं, जिन्हें साल 2017 में आई विद्या बालन की फिल्म 'तुम्हारी सुलु' के लिए जाना जाता है. ये फिल्म 4 जून, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:- 'मदर्स डे' पर मिला सरप्रराइज, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'मां बहन' का फर्स्ट लुक आउट

और पढ़ें
Published at : 03 Jun 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Dharna Durga Maa Behen
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
कौन हैं धरना दुर्गा? माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी संग ओटीटी पर करने वाली हैं 'मां बहन'
कौन हैं धरना दुर्गा? माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी संग ओटीटी पर करने वाली हैं 'मां बहन'
ओटीटी
Made in India A Titan Story Review: ये शानदार सीरीज आपको दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी बड़े कमाल तरीके से दिखाएगी 
मेड इन इंडिया ए टाइटन स्टोरी रिव्यू: ये सीरीज दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी कमाल तरीके से दिखाएगी
ओटीटी
'पिंक' से लेकर 'जय भीम' तक, ये हैं 7 दमदार कोर्टरूम ड्रामा फिल्में, आखिरी सीन तक बना रहेगा सस्पेंस
'पिंक' से लेकर 'जय भीम' तक, ये हैं 7 दमदार कोर्टरूम ड्रामा फिल्में, आखिरी सीन तक बना रहेगा सस्पेंस
ओटीटी
‘राख’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, सब-इंस्पेक्टर के रोल में नजर आए अली फजल, कहानी ने बढ़ाया सस्पेंस
‘राख’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, सब-इंस्पेक्टर के रोल में नजर आए अली फजल, कहानी ने बढ़ाया सस्पेंस
Advertisement

वीडियोज

Firing at Khan Sir Coaching Center: जहां खान सर के कोचिंग पर हुआ हमला वहां से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में अचानक आई बाढ़ में सब बह गया! | Jammu Kashmir | Weather News | IMD
Sansani | Crime News: खोड़ा थाने में 150 अपराधियों ने हाथ उठाकर मांगी माफी, योगी पुलिस का खौफ!
UP Police Action: मथुरा पुलिस का 'ऑन-स्पॉट' इंसाफ! | Vrindavan
UP Election 2027 | Surya Murder Case | Janhit:खोड़ा में 'असद' के नाम पर शुरू हुई वोट बैंक की सियासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रूस से तेल की खरीद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का विवादित बयान, बोले - 'तेल तब लेंगे, जब 'अब्बाजान' परमिशन देंगे'
रूस से तेल की खरीद पर इमरान मसूद का विवादित बयान, बोले - 'तेल तब लेंगे, जब 'अब्बाजान...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के बीच महायुति में बगावत के सुर, BJP-NCP और शिंदे गुट ने लिया यह फैसला
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के बीच महायुति में बगावत के सुर, BJP-NCP और शिंदे गुट ने लिया यह फैसला
इंडिया
डीके शिवकुमार की शपथ से पहले राहुल गांधी का बड़ा फैसला, सिद्धारमैया को दिल्ली में दी ये बड़ी जिम्मेदारी 
डीके शिवकुमार की शपथ से पहले राहुल गांधी का बड़ा फैसला, सिद्धारमैया को दिल्ली में दी ये बड़ी जिम्मेदारी 
स्पोर्ट्स
'वैभव ने दिलाई बिहार को पहचान, वही सबसे बड़े ब्रांड अम्बेसडर', इस मशहूर फीमेल एंकर ने की जमकर तारीफ
'वैभव ने दिलाई बिहार को पहचान, वही सबसे बड़े ब्रांड अम्बेसडर', इस मशहूर फीमेल एंकर ने की जमकर तारीफ
बॉलीवुड
10 सालों से एक्टिंग छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं मनोज बाजपेयी, बोले- 'मैंने बहुत सी चीजें खो दीं'
10 सालों से एक्टिंग छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं मनोज बाजपेयी, बोले- 'मैंने बहुत सी चीजें खो दीं'
विश्व
'2 लाख से ज्यादा लोगों ने चुकाए 1,00,000 डॉलर', H-1B वीजा पर ट्रंप सरकार का बड़ा अपडेट
'2 लाख से ज्यादा लोगों ने चुकाए 1,00,000 डॉलर', H-1B वीजा पर ट्रंप सरकार का बड़ा अपडेट
लाइफस्टाइल
Sleep Banking: घर में है शादी या कोई काम तो तैयार करें स्लीप बैंक, रहेंगे एकदम फ्रेश
घर में है शादी या कोई काम तो तैयार करें स्लीप बैंक, रहेंगे एकदम फ्रेश
टेक्नोलॉजी
क्या पाकिस्तान के मोबाइल सिग्नल पर चलने लगते हैं जम्मू-कश्मीर के स्मार्टफोन, कैसे काम करती है यह तकनीक?
क्या पाकिस्तान के मोबाइल सिग्नल पर चलने लगते हैं जम्मू-कश्मीर के स्मार्टफोन, कैसे काम करती है यह तकनीक?
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget