कौन हैं धरना दुर्गा? माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी संग ओटीटी पर करने वाली हैं 'मां बहन'

माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मां बहन' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इस डार्क कॉमेडी फिल्म का दर्शन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में रवि किशन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. इसके अलावा फिल्म 'मां बहन' में धरना दुर्गा भी लीड रोल में हैं. आइए ऐसे में जानते हैं कि आखिर धरना दुर्गा हैं कौन.

मजेदार वीडियो बनाती हैं धरना दुर्गा

धरना का असली नाम धरना कुच्छल है. वो मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी मजेदार रील्स के जरिए अलग पहचान बनाई है. धरणा समाज से जुड़े रियल लाइफ इंसीडेंट पर फनी वीडियो बनाती हैं. उनकी ज्यादातर वीडियोज मिडिल क्लास परिवारों और घरेलू महिलाओं (हाउसवाइफ) के इर्द-गिर्द होती हैं. इंस्टाग्राम पर धरना दुर्गा (@dharnaaaaa) को 1.8 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.

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कॉमेडी इंडस्ट्री का चर्चित नाम है धरना दुर्गा

धरना केवल एक परफॉर्मर नहीं बल्कि एक बेहतरीन राइटर और कलाकार हैं. महज 24 साल की उम्र में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वो किसी सपने से कम नहीं है. इतनी कम उम्र में उन्होंने कॉमेडी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है. धरना ने साल 2022 में आई एक टीवी मिनी सीरीज 'भाई बहन वर्सज द वर्ल्ड' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इस सीरीज में भी उनके काम को काफी पसंद किया गया.

जाह्नवी कपूर के साथ कर चुकी हैं काम

साल 2025 में धरना के करियर को एक बड़ा ब्रेक मिला, जब वो करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आईं. इस फिल्म में उन्होंने जाह्नवी कपूर (तुलसी) की दोस्त का किरदार निभाया था. अब धरना फिल्म 'मां बहन' में माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और रवि किशन जैसे दिग्गज सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं.

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फिल्म 'मां बहन' के बारे में

बता दें कि फिल्म 'मां बहन' एक कंजर्वेटिव मोहल्ले में रहने वाली मां (माधुरी) और उनकी दो बेटियों (धरना और तृप्ति) की कहानी है, जो अपने किचन में मिली एक लाश को छिपाने की कोशिश करती हैं. इस दौरान उनकी जिंदगी में कई मजेदार और चौंकाने वाले मोड़ आते हैं, जो कहानी को और दिलचस्प बना देते हैं. इस फिल्म के निर्देशक सुरेश त्रिवेणी हैं, जिन्हें साल 2017 में आई विद्या बालन की फिल्म 'तुम्हारी सुलु' के लिए जाना जाता है. ये फिल्म 4 जून, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

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