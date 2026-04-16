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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीSonyLiv की 7 नींद उड़ा देने वाली थ्रिलर सीरीज, कहानी और ट्विस्ट ऐसे कि पीट लेंगे माथा, इतनी है IMDb रेटिंग

SonyLiv की 7 नींद उड़ा देने वाली थ्रिलर सीरीज, कहानी और ट्विस्ट ऐसे कि पीट लेंगे माथा, इतनी है IMDb रेटिंग

SonyLiv 7 Thriller Series: अगर आप सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो सोनी लिव की 7 थ्रिलर फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसकी कहानी और ट्विस्ट किसी का भी माथा चकरा देंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 16 Apr 2026 05:21 PM (IST)
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ओटीटी से लेकर थिएटर तक में थ्रिलर फिल्मों का दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिल रहा है. वहीं, अगर थ्रिलर के साथ ही सस्पेंस आ जाता है तो वो सोने पर सुहागा जैसे होता है. वहीं, अगर आप इसे देखना पसंद करते हैं और शौकीन हैं तो दर्शकों के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं होता है. ऐसे में आपको सोनी लिव की जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसे देखने के लिए बाद किसी का भी सिर चकरा जाएगा.

Jehanabad - Of Love & War (टीवी सीरीज़ 2023– ) - IMDb

जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर

ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर उपलब्ध 'जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर' एक बेहतरीन थ्रिलर सीरीज है, जिसके 10 एपिसोड्स हैं. इसकी कहानी 2005 के बिहार के जहानाबाद पर सेट की गई है. कहानी में लव एंगल है. एक छोटे से शहर में माओवादी हिंसा, राजनीति और एक प्रोफेसर-छात्र के बीच पनपते प्यार की स्टोरी को दिखाया गया है. इसकी IMDb रेटिंग भी 6.6 है.

SonyLiv की 7 नींद उड़ा देने वाली थ्रिलर सीरीज, कहानी और ट्विस्ट ऐसे कि पीट लेंगे माथा, इतनी है IMDb रेटिंग

तनाव

'तनाव' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसकी कहानी कश्मीरी पृष्ठभूमि पर बुनी गई है.  सोशियो-पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है. इसकी स्टोरी कबीर फारूकी (मानव विज) के इर्द-गिर्द ही घूमती है. इसके दो सीजन आ चुके हैं और दोनों को ही लोगों ने काफी पसंद किया है, जिसमें ट्विस्ट सस्पेंस और थ्रिल भरपूर है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी 7.5 है.

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कफस 

शरमन जोशी और मोना सिंह स्टारर सीरीज 'कफस' को साल 2023 में रिलीज किया गया था. ये कमाल की थ्रिलर सीरीज है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था. इसमें बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे छिपे काले सच और सत्ता के गलत इस्तेमाल की कहानी को दिखाया गया है. इसकी कहानी सनी वशिष्ठ के इर्द-गिर्द घूमती है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है. इसमेंशरमन जोशी और मोना सिंह की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था. 

REVIEW: JL 50 (show on SonyLIV) | Cinetalk- Indian Link

जे एल 50 

'जे एल 50' भी सोनी लिव की कमाल की थ्रिलर सीरीज में से एक है, जिसकी कहानी में एक ऐसी फ्लाइट के बारे में दिखाया गया है, जो पश्चिम बंगाल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है. हालांकि, इसकी दिलचस्प बात ये होती है कि ये विमान 35 साल पहले ही लापता हो गया था और अब ये हादसे का शिकार हुआ. इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स कमाल के होते हैं. इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी 7.3 है.

Kathmandu Connection (TV Series 2021– ) - IMDb

काठमांडू कनेक्शन 

'काठमांडू कनेक्शन ' के दो सीजन आ चुके हैं. पहले सीजन में 1993 के बम धमाकों की इन्वेस्टिगेशन के बीच जांच अधिकारी की हत्या, एक किडनैपिंग और पत्रकार का पीछा करने के मामलों में काठमांडू के कनेक्शन को दिखाया गया है. वहीं, दूसरा सीजन 1999 की कहानी को दिखातका है, जिसमें इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के अपहरण और काठमांडू में रची गई साजिश की कहानी को दिखाया गया है. इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग भी 5.8 है.

Watch 36 Days Web Series Episode episode-7 | 36 Days Hindi Web Series

36 डेज
 
'36 डेज' सोनी लिव की एक और बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है, जिसमें 36 दिनों के सफर के बारे में दिखाया गया है. सीरीज की शुरुआत एक कत्ल से होती है और पीछे जाकर कहानी के 36 दिनों के सफर को दिखाया जाता है. इसकी कहानी फराह जैदी (नेहा शर्मा) नाम की एयर होस्टेस के मर्डर के इर्द-गिर्द घूमती है. इसका सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ ही क्लाइमैक्स भी कमाल का होता है. इसकी 5.6 आईएमडीबी रेटिंग भी है.

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Published at : 16 Apr 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
OTT Thriller Series
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