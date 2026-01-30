थिएटर में धमाकेदार परफॉर्म करने के बाद 'धुरंधर' आखिरकार 30 जनवरी, शुक्रवार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो गई है. इस फिल्म को आधी रात को ओटीटी पर चुपचाप रिलीज़ किया, जिसके बाद फैंस भी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को दोबारा देखने के लिए नेटफ्लिक्स पर टूट पड़े. जिन लोगों को सिनेमाघरों में इसे देखने का मौका नहीं मिला था, उन्होंने भी तमिल और तेलुगु में डब की गई इस हिंदी फिल्म को देखा.

हालांकि, ओटीटी पर इस फिल्म को देखने वाले लोगों फिल्म को अनकट वर्जन मे रिलीज ना किए जाने से भड़क गए हैं. दरअसल 'ए' रेटिंग वाली इस फिल्म के ओटीटी रिलीज पर 10 मिनट के सीन काट दिए गए हैं जिससे बवाल मच गया है.

'धुरंधर' की ओटीटी रिलीज के बाद मचा बवाल

बता दें क ओटीटी पर 'धुरंधर' स्ट्रीमिंग शुरू होने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर दर्शकों की शिकायतों और कड़ी आलोचनाओं की बाढ़ आ गई, जिसमें फैंस ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर डायलॉग्स को म्यूट करने, गाली-गलौज वाली भाषा को सेंसर करने और फिल्म के कुल 10 मिनट काटने का आरोप लगाया गै. एडिटिंग से गुस्साए आदित्य धर की फिल्म के फैंस ने अपने हैंडल पर कहा कि उन्हें थिएटर में रिलीज़ के बाद एक अनसेंसर्ड वर्जन की उम्मीद थी. कई यूज़र्स ने 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों के प्लेटफॉर्म पर एक एडल्ट फिल्म को सेंसर करने के लॉजिक पर भी सवाल खड़े किए हैं.

धुरंधर को सेंसर करने से भड़के फैंस

'धुरंधर' के सेंसर होने पर फैंस भी भड़क गए हैं और जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा, "आप फिल्म को ए सर्टिफिकेट देते हैं लेकिन आपने शब्दों को म्यूट/सेंसर कर दिया है! जैसे कि हम 5 साल के बच्चे हैं या क्या? इस ऐप पर हर कोई 18 साल से ऊपर का है, बहुत सारे कट्स और सेंसरिंग वाली फिल्म देखने का कोई मतलब नहीं है. आप बस उससे नेचुरल रॉ वाइब छीन रहे हैं." एक और ने लिखा, " धुरंधर नेटफ्लिक्स पर म्यूट डायलॉग्स + सेंसर की हुई गालियों के साथ. अगर OTT हमें अनकट वर्जन नहीं दे रहा है, तो कौन देगा?" कई और ने भी ऐसे ही कमेट्स किए हैं.

You certify the film as A but you have muted/censored words! Like are we bunch of 5y/o or what? Everyone in this app is over 18, there's no meaning in watching a film with lots of cuts and censoring. You're just stealing the natural raw vibe from it. — 🫵🏼🥶 (@crucialRuben) January 29, 2026

Chii @NetflixIndia ruined my mood , needed uncensored version — Himalaysinh (@Himalaysinh05) January 29, 2026

A big letdown from you people @NetflixIndia Why the hell would you Censor it when everyone is expecting for an un censored version 🤦🏻‍♂️👎🏻!! Censoring an A rated film itself is a joke whereas Animal and Kabir Singh has no cuts . Go to hell ! — Stanley Spielberg (@stanlyspielberg) January 29, 2026

'धुरंधर' थिएट्रिकल रन के 8 हफ्ते बाद ओटीटी पर हुई रिलीज

बता दे कि 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और थिएट्रिकल रन के दौरान छप्परफाड़ कमाई करने के 8 हफ़्ते बाद इस फिल्म ने ओटीटी पर डेब्यू किया है. डिजिटल रिलीज़ के बाद, मेकर्स अब 'धुरंधर पार्ट 2' की रिलीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो 19 मार्च को रिलीज़ होने वाली है.