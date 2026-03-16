ऑस्कर 2026 का समापन हो गया और इस साल की सबसे बड़ी जीत लियोनार्डो डिकैप्रियोकी फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' को मिली, जिसने 13 नॉमिनेशन में से 6 अवॉर्ड अपने नाम किए, जिसमें बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर जैसी टॉप कैटेगरी भी शामिल हैं. इस जीत ने फिल्म की पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया है और फैंस इसे लेकर अब और काफी एक्साइटेड हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते की ओटीटी पर इस फिल्म को कहां देख सकते हैं.

OTT पर स्ट्रीम हो रही है ऑस्कर विनिंग फिल्म

अगर आपको हॉलीवुड फिल्में देखना पसंद हैं तो ऑस्कर विनिंग फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. ये फिल्म 26 फरवरी से ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म की जीत ने इसे हॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल कर दिया है.

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बता दें, 'वन बैटल आफ्टर अनदर' एक कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म को पॉल थॉमस एंडरसन ने प्रोड्यूस किया है साथ ही लिखा और डायरेक्ट भी किया है. फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो, शॉन पेन, बेनिसियो डेल टोरो, रेजिना हॉल, टेयाना टेलर और चेज इन्फिनिटी जैसे कलाकार हैं. फिल्म में इन कलाकारों ने अपने किरदार को शानदार तरीके से निभाया है. वहीं अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नही देखा हैं, तो आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कभी भी देख सकते हैं.

फिल्म की कहानी

इस फिल्म की कहानी एक पूर्व क्रांतिकारी बॉब (लियोनार्डो डिकैप्रियो) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी बेटी विला (चेज इन्फिनिटी) के साथ ऑफ-ग्रिड जिंदगी जी होता है, लेकिन 16 साल बाद बॉब का पुराना दुश्मन (शॉन पेन) लौटता है और उसकी बेटी गायब हो जाती है, तो बॉब को अपने अतीत का सामना करना पड़ता है.

बता दें, 'वन बैटल आफ्टर अनदर' पिछले साल सितंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था. इसकी कहानी, निर्देशन और अभिनय की जमकर तारीफ हुई थी. इस हॉलीवुड फिल्म का बजट लगभग 1000 करोड़ बताया गया है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1600 करोड़ की कमाई की है.