लखनऊ के The Centrum में आज सजेगा कुलदीप यादव का शाही रिसेप्शन, देखिए VIP मेहमानों की पूरी लिस्ट

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Kuldeep Yadav Wedding Reception: भारतीय टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव 14 मार्च को उत्तराखंड के मसूरी में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं. अब इस शादी के बाद लखनऊ में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं.

यह रिसेप्शन 17 मार्च यानी आज लखनऊ के मशहूर फाइव स्टार होटल द सेंट्रम (The Centrum) में आयोजित होगा. बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में क्रिकेट जगत और राजनीति से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं.

बड़े मेहमानों के आने की संभावना

कुलदीप यादव के इस खास समारोह में भारतीय क्रिकेट के कई दिग्गजों के पहुंचने की उम्मीद है. संभावित मेहमानों की सूची में रोहित शर्मा, सुनील गावस्कर, गौतम गंभीर, शिखर धवन, रवींद्र जडेजा और युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा जैसे नाम शामिल हैं.

इसके अलावा राजनीतिक जगत से भी कई प्रमुख चेहरे इस समारोह में दिखाई दे सकते हैं. इनमें योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और जय शाह के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

खास होगा रिसेप्शन का मेन्यू

रिसेप्शन की तैयारियों के बीच एक दिलचस्प बात सामने आई है कि मेहमानों के लिए पूरी तरह शाकाहारी मेन्यू रखा गया है. यानी इस समारोह में किसी भी तरह का नॉनवेज भोजन नहीं होगा. मेहमानों के लिए लखनऊ की मशहूर अवधी और नवाबी व्यंजनों के साथ कई तरह के शाकाहारी पकवान परोसे जाएंगे. होटल के शेफ और स्टाफ मेहमानों के स्वागत और खाने-पीने की खास तैयारी में जुटे हुए हैं.

लग्जरी होटल में होगा आयोजन

रिसेप्शन का आयोजन जिस होटल में हो रहा है, वह लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में स्थित है. यह होटल मानसिंह गोयल ग्रुप द्वारा संचालित किया जाता है और शहर के सबसे लग्जरी होटलों में गिना जाता है. यहां मौजूद मल्टी-कुजीन रेस्टोरेंट “प्लम” अपने बुफे और लाइव किचन के लिए जाना जाता है, जबकि “दम” रेस्टोरेंट पारंपरिक अवधी और नवाबी खाने के लिए मशहूर है. शांत माहौल और शानदार सजावट के कारण यह जगह हाई-प्रोफाइल आयोजनों के लिए पसंदीदा मानी जाती है.

मसूरी से लखनऊ पहुंचा परिवार

शादी के बाद दोनों परिवार अब मसूरी से लखनऊ पहुंच चुके हैं. होटल में सजावट और मेहमानों के स्वागत की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. कुलदीप यादव के इस ग्रैंड रिसेप्शन को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच भी काफी उत्साह है. उम्मीद की जा रही है कि इस समारोह में खेल और राजनीति की कई बड़ी हस्तियां एक साथ नजर आएंगी.

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