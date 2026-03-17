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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली-NCR में गर्मी की दस्तक, आज 32 डिग्री तक जाएगा तापमान, बारिश को लेकर आया ये अपडेट

Delhi Weather: दिल्ली-NCR में गर्मी की दस्तक, आज 32 डिग्री तक जाएगा तापमान, बारिश को लेकर आया ये अपडेट

Delhi Weather Update Today: दिल्ली-NCR में मंगलवार( 17 मार्च) यानी आज के मौसम की तो सुबह में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन दिन गर्मी के बढ़ने की आशंका है. मौसम में मंगलवार को 63 नमी देखी जा सकती है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Mar 2026 06:56 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर के मौसम में अब काफी बदलाव दिखना शुरू हो गया है. जिसका असर वायु गुणवत्ता पर भी पड़ा है. फिलहाल दिल्ली में अब बारिश होने की संभावनाएं भी बढ़ गईं हैं. राजधानी में एक-दो दिन के अंदर आसमान में हल्के-हल्के बादल छाए रहेंगे. 

अगर बात करें दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार( 17 मार्च) यानी आज के मौसम की तो सुबह में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन दिन गर्मी के बढ़ने की आशंका है. दिल्ली के मौसम में मंगलवार को 63 नमी देखी जा सकती है. वहीं हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है. वहीं आज दिल्ली में बारिश के काफी कम चांसेस हैं. मौसम विभाग की तरफ से सिर्फ 10 प्रतिशत बारिश होने के चांस बताए गए हैं. 

कितना रहेगा दिल्ली का तापमान

दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक पहुंच सकता है. मौसम में आए बदलाव के कारण वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है. ठंडी हवाओं और साफ मौसम के कारण दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अधिकांश इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बेहतर स्तर पर पहुंच गया है.

मौसम विभाग ने दिए ये संकेत

हालांकि मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 19 मार्च से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है. पूर्वानुमान के अनुसार उस दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक-दो स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. 20 मार्च को भी आंशिक बादल और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 21 मार्च को सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है.

मौसम में इस बदलाव के कारण प्रदूषण के स्तर में कमी आई है और हवा साफ हुई है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बारिश और तेज हवाएं जारी रहती हैं तो आने वाले दिनों में भी एनसीआर के लोगों को साफ हवा का लाभ मिल सकता है.

ये भी पढ़ें: LPG की किल्लत के बीच दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गोदाम में रखे अवैध 610 गैस सिलेंडर बरामद

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 06:56 AM (IST)
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