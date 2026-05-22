‘लुटेरी दुल्हन’ में कॉप बनी पूजा गौर, बोलीं- 'स्क्रिप्ट पढ़कर यकीन नहीं हुआ कि....'

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीस्क्रिप्ट पढ़कर यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी चालाकी से धोखा दे सकता है, सीरीज ‘लुटेरी दुल्हन’ को लेकर बोलीं पूजा गौर

स्क्रिप्ट पढ़कर यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी चालाकी से धोखा दे सकता है, सीरीज ‘लुटेरी दुल्हन’ को लेकर बोलीं पूजा गौर

Pooja Gor Shocked: पूजा गौर ने बताया कि ‘लुटेरी दुल्हन’ की कहानी सुनकर वो खुद हैरान हो गई थीं. क्योंकि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और इस शो में कॉमेडी, सस्पेंस के साथ इमोशन मिलने वाला है.

By : आईएएनएस | Updated at : 22 May 2026 07:48 AM (IST)
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शादी से मिला धोखा और अचानक मंडप से गायब हो जाने वाली दुल्हनों की कहानी सुनकर कोई भी चौंक जाए. कुछ ऐसा ही हुआ एक्ट्रेस पूजा गौर के साथ, जब उन्होंने ‘लुटेरी दुल्हन’ की स्क्रिप्ट पहली बार सुनी. कहानी इतनी अलग और हैरान करने वाली थी कि उन्होंने बिना देर किए इस शो के लिए हां कर दी. आइए जानते हैं? कि आखिर इस सीरीज में ऐसा क्या खास है.

‘लुटेरी दुल्हन’ की स्क्रिप्ट से इम्प्रेस हुई थीं पूजा गौर
एक्टर पूजा गौर आगामी क्राइम-सस्पेंस वेब सीरीज 'लुटेरी दुल्हन' में सब-इंस्पेक्टर संध्या यादव के रोल में नजर आने वाली हैं. ये सीरीज रहस्यमयी मामलों पर आधारित है, जहां दुल्हनें शादी के बाद दूल्हे को लूटकर रातोंरात गायब हो जाती हैं. सच्ची घटना पर आधारित सीरीज की कहानी से एक्टर पूजा गौर काफी प्रभावित हुई.

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स्क्रिप्ट पढ़कर यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी चालाकी से धोखा दे सकता है, सीरीज ‘लुटेरी दुल्हन’ को लेकर बोलीं पूजा गौर

कैसे कहानी सुनते ही कर दी थी हां
उन्होंने आईएएनएस के साथ खास बातचीत में बताया कि कहानी ने उन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए तुरंत हामी भर दी थी. एक्टर ने कहा, 'इसकी कहानी ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर दिया था. इसकी कहानी सच्ची घटना से इंस्पायर है. ऐसी घटनाएं वास्तव में अलग-अलग राज्यों में हो चुकी है, जब मैंने इसकी कहानी सुनी थी, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतनी चालाकी और योजना के साथ लोगों को धोखा दे सकता है. कई पुरुषों से शादी करना, उन्हें लूटना और फिर अचानक से गायब हो जाना.'

 

दर्शकों को मिलेगा कॉमेडी और सस्पेंस का मजा
पूजा गौर ने आगे बताया कि उनके लिए ये बेहद चौंकाने वाली थी लेकिन एक कलाकार होने की वजह से उनके मन में सबसे पहले इस टॉपिक पर एक शानदार फिल्म या सीरीज बनाने का ख्याल आया.एक्टर ने सीरीज को 'ड्रामेडी' करार बताते हुए बताया कि इसमें दर्शकों को कॉमेडी, सस्पेंस, इमोशन, थ्रिल और भरपूर एंटरटेनमेंट का मिश्रण देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा, 'ये एक एक ऐसा शो है, जिसे हमारे दर्शक परिवार के साथ मिलकर देख सकेंगे. इसके एपिसोड छोटे और दिलचस्प हैं. इसलिए जब हमारे दर्शक सीरीज को देखेंगे तो उन्हें इसके एपिसोड खत्म होने का एहसास ही नहीं होगा.'

आसान भाषा में बनाई गई है सीरीज
सीरीज की कहानी मध्य प्रदेश के छोटे से शहरों के माहौल को दर्शाती है. इसमें इस्तेमाल की गई भाषा, बॉडी लैंग्वेज और माहौल पर बात करते हुए एक्टर ने बताया कि सीरीज को बनाते वक्त हमारे मन में बसा येी था कि जब दर्शक इसे देखें, तो वे कनेक्ट कर सकें.

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उन्होंने कहा, 'शुक्र है कि हमारी कहानी मध्य प्रदेश और मध्य भारत पर आधारित है लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त किसी खास बोली या लहजे पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया था. इसे बनाने के वक्त हम सभी के दिमाग में बस यहींं ख्याल आया था कि इसकी कहानी सभी को समझ में आए, इसलिए हमने ज्यादातर लैंग्वेज को आसान हिंदी लैंग्वेज में ही रखा. मुझे लगता है कि इस फैसले से शो ज्यादातार लोगों तक पहुंच पाएगा.'

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Published at : 22 May 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
Pooja Gor Looteri Dulhan Sandhya Yadav
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