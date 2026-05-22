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Cannes 2026 के लिए आराध्या संग रवाना हुईं ऐश्वर्या राय, एयरपोर्ट पर ब्लैक में ट्विनिंग कर स्टाइलिश अवतार में दिखीं मां-बेटी, तस्वीरें वायरल
Cannes 2026: ऐश्वर्या राय फाइनली कान्स 2026 में अपने जलवे बिखने के लिए रवाना हो गई हैं. उनके साथ एयरपोर्ट पर उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी नजर आईं.
ऐश्वर्या राय बच्चन गुरुवार रात अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. वे कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए रवाना हुई हैं. इसी के साथ इस साल के प्रेस्टिजियस इवेंट में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर चल रही अफवाहों पर भी विराम लग गया.
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Published at : 22 May 2026 08:27 AM (IST)
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ए.के. सिवाचरिटा. मेजर जनरल (YSM, VSM- पूर्व प्रमुख, टेरिटोरियल आर्मी)
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