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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीमां श्वेता तिवारी नहीं देती पलक तिवारी के करियर में दखल, बोलीं- फैसले हमेशा अपने दिल से लेती हूं

मां श्वेता तिवारी नहीं देती पलक तिवारी के करियर में दखल, बोलीं- फैसले हमेशा अपने दिल से लेती हूं

Palak Tiwari News: पलक तिवारी ने बताया कि उनकी मां श्वेता तिवारी कभी भी उनके करियर में दखल नहीं देतीं और हमेशा उन्हें अपने फैसले खुद लेने की आजादी देती हैं.  

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 12 May 2026 08:15 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस पलक तिवारी लगातार अपने करियर को लेकर चर्चा में रहती हैं. इन दिनों वे अपनी वेब सीरीज 'लुक्खे' को लेकर चर्चा में हैं. इस बीच आईएएनएस के साथ बातचीत में उन्होंने अपनी मां और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के साथ बॉन्ड को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि मां ने उनके करियर में कभी भी दखल नहीं दिया. उन्होंने जो भी अब तक फैसले लिए हैं, वो खुद और दिल से लिए हैं.

आईएएनएस से बात करते हुए पलक तिवारी ने कहा, 'मेरी और मेरी मां की जिंदगी पूरी तरह अलग दौर और एक्सपीरियंस से गुजरी है, जिसके चलते हम दोनों के सोचने का तरीका अलग है. कहानियों को समझने का नजरिया भी अलग है. एक कलाकार के तौर पर हर व्यक्ति का अपना एक अलग सफर होता है, और उसी सफर के एक्सपीरियंस उसके फैसलों को एफेक्ट करते हैं. मेरी मां ने जिस समय और माहौल में काम किया, वे आज के समय से बहुत अलग था, इसलिए हम दोनों का देखने का नजरिया भी बहुत अलग हैं.'

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मां श्वेता तिवारी नहीं देती पलक तिवारी के करियर में दखल, बोलीं- फैसले हमेशा अपने दिल से लेती हूं

मां ने फैसले लेने में गाइड किया 

पलक ने कहा, 'मेरी मां कभी भी मेरे करियर में जयादा दखल नहीं देतीं. वे सिर्फ गाइड करती हैं, लेकिन किसी भी तरह का दबाव नहीं डालतीं. उन्होंने हमेशा से मुझे इंडिपेंडेंट रूप से सोचने और फैसले लेने के लिए इंस्पायर किया है. उनका मानना है कि कलाकार को अपने फैसले खुद लेने चाहिए, क्योंकि वही उसके करियर को सही दिशा देते हैं.'

इंटरव्यू के दौरान पलक ने बताया, 'मां हमेशा मुझसे यही पूछती हैं कि जो प्रोजेक्ट मैं चुन रही हूं, क्या वो सच में मेरे दिल को पसंद है या नहीं. वे मुझे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मजबूर नहीं करतीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करती हैं कि क्या वह काम पलक के लिए सही है या नहीं.'

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मां श्वेता तिवारी नहीं देती पलक तिवारी के करियर में दखल, बोलीं- फैसले हमेशा अपने दिल से लेती हूं

दिल से जुड़ाव होना जरूरी

पलक ने आगे कहा, 'मां ने हमेशा मुझे यह सलाह दी है कि मैं अपने दिल की आवाज को सुनूं. एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि वो अपने काम से इमोशनली जुड़ा हो. अगर कहानी या किरदार अंदर से महसूस नहीं होता, तो उसे करना सिर्फ एक काम बनकर रह जाता है, जबकि एक्टिंग का असली मजा तभी आता है, जब वह दिल से जुड़ा हो.'

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Published at : 12 May 2026 08:15 PM (IST)
Tags :
Shweta Tiwari Palak Tiwari Lukkhe
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