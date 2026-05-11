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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीकपिल शर्मा शो को लेकर सुनील पाल का बड़ा खुलासा, बोले- मेरे कई जोक्स को काट दिए गए

कपिल शर्मा शो को लेकर सुनील पाल का बड़ा खुलासा, बोले- मेरे कई जोक्स को काट दिए गए

Sunil Pal Interview: सुनील पाल ने हाल ही में कपिल शर्मा शो में अपने अनुभव को लेकर बड़ा खुलासा किया हैं. उन्होंने दावा किया कि शो में उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 May 2026 04:28 PM (IST)
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लाफ्टर डे के मौके पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था. इस मजेदार एपिसोड ने सभी का बहुत मनोरंजन किया और हर जगह इसकी कई क्लिप्स वायरल हुई. साथ ही शो में सुनील पाल को भी बुलाया गया, जो दर्शकों के साथ-साथ समय रैना के लिए भी हैरान करने वाला था.

एपिसोड में समय और सुनील ने एक दूसरे को मजाकिया अंदाज में रोस्ट किया. इसी बीच अब हाल ही में सुनील ने इस एपिसोड की कई ऐसी बातें बताई और कहा कि मुझे जानबूझकर निशाना बनाया गया. 

समय रैना भी वहां आने वाले है...

यूट्यूबर सूरज कुमार के साथ बातचीत में सुनील पाल ने बताया, 'मुझे पता नहीं था कि समय रैना भी वहां आने वाले है. मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि शो में स्टैंड-अप कॉमेडियंस होंगे और मुझे परफॉर्म करना होगा. मैंने 15 मिनट का एक्ट तैयार किया था, जिसे डायरेक्टर ने फाइनल किया था. लेकिन जब मैं सेट पर गया, तो पता चला कि वहां समय और रणवीर भी है. बाद में मुझे स्टैंड-अप करने का मौका नहीं मिला और मेरे कई जोक्स को काट दिया गया.'

उन्होंने आगे कहा, 'वहां जाकर मुझे ऐसा लगा कि सभी ने मुझे घेर लिया है और मेरे जोक्स पर जानबूझकर नहीं हंस रहे थे. वहीं समय के जोक पर ज्यादा रिएक्शंस आ रहे थे. नवजोत सिंह सिद्धू ने भी समय के जोक पर कहा कि वो अगले कपिल हैं. अर्चना पूरन सिंह भी मेरे जोक्स में नहीं हंस रही थीं. शायद कुछ न कुछ प्लानिंग रही होगी.'

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इसके अलावा सुनील ने आरोप लगाते हुए कहा कि शो में कई अश्लील इशारे और गालियां भी दी गई थी, जिन्हें एडिट कर दिया गया था. पूरा सेगमेंट पहले से प्लान था, हालांकि ऑफ-स्क्रीन समय उनके पैर छूते हैं और बहुत सम्मान के साथ पेश आते हैं.

क्या था विवाद?

बता दें कि पिछले साल जब सुनील पाल ने समय रैना की आलोचना की थी, तब से ये विवाद शुरू हो गया था. उस समय रणवीर के विवादित बयान को लेकर भी बहुत हलचल मची थी. साथ ही सुनील ने समय को आतंकवादी तक कह दिया था. इस विवाद के बाद दोनों का एक स्टेज पर खड़े रहना, दर्शकों को चौंका रहा था.

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Published at : 11 May 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Sunil Pal KAPIL SHARMA Samay Raina Ranveer Allahbadia
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