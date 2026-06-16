अर्जुन सर्जा की 'ब्लास्ट' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें कब और कहां होगी रिलीज?

अर्जुन सर्जा की हालिया रिलीज फिल्म ‘ब्लास्ट’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया है. वहीं फैंस इसके डिजिटल प्रीमियर का भी इंतजार कर रहे हैं.फाइनली अब मेकर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म ने फ़िल्म की डिजिटल रिलीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है. जानते हैं ये फिल्म ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम करेगी?

'ब्लास्ट' की OTT रिलीज़ की तारीख का ऐलान

अर्जुन सर्जा, अभिरामी और प्रीति मुकुंदन स्टारर एक्शन ड्रामा 'ब्लास्ट' साल 2026 की सरप्राइज़ हिट फ़िल्मों में से एक साबित हुई है. एक्शन, फैमिली इमोशनंस और सोशल थीम के ब्लेंड वाली 'ब्लास्ट' ने तमिल और तेलुगु दोनों बाज़ारों में दर्शकों का दिल जीत लिया. वहीं थिएटर में मिली सफलता और बॉक्स ऑफ़िस पर शानदार परफॉर्म करने के बाद अब यह फ़िल्म ऑनलाइन स्ट्रीम होने जा रही है. मेकर्स द्वारा की गई अनाउंसमेंट के मुताबिक 'ब्लास्ट' 25 जून से ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. यह फ़िल्म कई भाषाओं में रिलीज़ होगी, जिससे यह दुनिया भर के दर्शकों के लिए अवेलेबल हो जाएगी.

'ब्लास्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अर्जुन सर्जा की एक्शन एंटरटेनर 'ब्लास्ट' तीसरे हफ़्ते में भी बॉक्स ऑफ़िस पर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है. उम्मीद के मुताबिक वीकडेज में इसकी कमाई थोड़ी कम हुई है, लेकिन फ़िल्म थिएटर में मज़बूती से टिकी हुई है., इसकी कामयाबी ने इसे इस सीज़न की अहम तमिल फ़िल्मों में से एक बना दिया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'ब्लास्ट' ने भारत में 19वें दिन (तीसरे सोमवार) 0.93 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. फ़िल्म ने वीकेंड पर ज़बरदस्त कमाई की थी जिसमें 17वें दिन 2.26 करोड़ रुपये और 18वें दिन 2.65 करोड़ रुपये शामिल हैं. फिलहाल इस फिल्म भारत में कुल नेट कलेक्शन 47.58 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 54.70 करोड़ रुपये है.

'ब्लास्ट' ने घरेलू मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छे आंकड़े दर्ज किए हैं. फ़िल्म ने ओवरसीज में 14.05 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिससे पता चलता है कि विदेशी दर्शकों से इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. घरेलू और इंटरनेशनल कलेक्शन को मिलाकर फ़िल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 68.75 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया है.

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‘ब्लास्ट’ की क्या है कहानी?

‘ब्लास्ट’ में मुख्य किरदार राजाराम का है, जिसे अर्जुन सर्जा ने निभाया है. वह एक मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर है. वह अपने परिवार के साथ हैप्पी लाइफ एंजॉय करता हैं, लेकिन जब एक बिज़नेसमैन उनके गांव को डराने-धमकाने की कोशिश करता है, तो परिवार और माइनिंग माफ़िया के बीच टकवार हो जाता है. राजाराम हिम्मत और मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके उनका सामना करता है. फ़िल्ममेकर सुभाष के. राज ने एक्शन सीन्स के साथ इमोशनल एलिमेंट को मिलाकर एक एंटरटेनिंग फैमिली और मास फ़िल्म बनाई है.

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