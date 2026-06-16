मंडे को 'पेद्दी' के आगे हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाMonday Box Office: मंडे को 'पेद्दी' के आगे 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, कंगना और मनोज की फिल्में पड़ी सुस्त, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Monday Box Office: मंडे को 'पेद्दी' के आगे 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, कंगना और मनोज की फिल्में पड़ी सुस्त, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Monday Box Office 15th June: नई रिलीज चार फिल्मों में हॉन्टेड 3 डी अपनी कमाई से चौंका रही है. वहीं पेद्दी भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है. चलिए यहां सभी फिल्मों की मंडे बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

Reported By : निशा शर्मा |  Updated at : 16 Jun 2026 06:59 AM (IST)
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सिनेमाघरों में इन दिनों 6 फिल्में दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए मौजूद हैं. इनमें से कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता, मनोज बाजपेयी की गवर्नर, दिलजीत दोसांझ की मैं वापस आऊंगा और मिमोह चक्रवर्ती की हॉन्टेड 3 डी इस शुक्रवार को रिलीज हुई थीं तो वहीं राम चरण की पेद्दी और वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है भी थिएटर में चल रही हैं. इन सभी फिल्मों को संडे की छुट्टी का फायदा मिला था और इनकी कमाई में तेजी देखी गई थी. लेकिन असली टेस्ट तो मंडे को हुआ है. चलिए यहां जानते हैं इन सभी फिल्मों ने सोमवार को कितना कलेक्शन किया?

भारत भाग्य विधाता’ ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?
कंगना रनौत की ‘भारत भाग्य विधाता’ को यूं तो पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं कर पा रही है. इसने एक करोड़ से ओपनिंग की थी. इसके बाद वीकेंड पर इसके कलेक्शन में तेजी भी देखी गई. जहां दूसरे दिन इसने 1.45 करोड़ कमाए तो तीसरे दिन 1.80 करोड़ का कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक  ‘भारत भाग्य विधाता’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 65 लाख ही कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की 4 दिनों की कुल कमाई अब 4.90 करोड़ रुपये हो गई है.

गवर्नर’ ने मंडे को कितनी की कमाई?
मनोज बाजपेयी की ‘गवर्नर’ रिलीज के पहले दिन से ही ठंडा परफॉर्म कर रही है. यहां तक कि ओपनिंग वीकेंड पर भी इसकी कमाई में मामूली तेजी ही आई थी. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘गवर्नर’ ने 90 लाख से ओपनिंग की थी. इसके बाद दूसरे दिन इसने 1.15 करोड़ और तीसरे दिन 1.40 करोड़ कमाए.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर ने रिलीज के चौथे दिन यानी सोमवार को 40 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ ‘गवर्नर’ का 4 दिनों का कुल कलेक्शन अब 3.85 करोड़ रुपये हो गया है.

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मैं वापस आऊंगा’ ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?
इम्तियाज़ अली की बंटवारे के दौर पर बनी दिल को छू लेने वाली फ़िल्म 'मैं वापस आऊंगा' दर्शकों का दिल जीत रही है और अपने अहम पहले सोमवार को भी मज़बूती से टिकी हुई है. दिलजीत दोसांझ, शरवरी और वेदांग रैना स्टारर इस रोमांटिक फ़िल्म पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और ए.आर. रहमान के शानदार म्यूज़िक के दम पर, कड़े मुक़ाबले वाले थियेटर मार्केट में भी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने 1.15 करोड़ से खाता खोला था. दूसरे दिन इसने 1.85 करोड़ और तीसरे दिन 2.50 करोड़ कमाए.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘मैं वापस आऊंगा’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 1.25 करोड़ की कमाई की है.
  • जिसके बाद इसका भारत में चार दिनों का नेट कलेक्शन अब 6.75 करोड़ रुपये हो गई है.

हॉन्टेड 3डी ने मंडे को कितना किया कारोबार?
विक्रम भट्ट निर्देशित और मिमोह चक्रवर्ती स्टारर 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ़ द पास्ट' बॉक्स ऑफिस पर शुक्रवार को रिलीज हुई सभी फिल्मों में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस हॉरर-थ्रिलर फ़िल्म को दर्शकों की उस एक्साइटमेंट का फ़ायदा मिला है जो फ़िल्ममेकर विक्रम भट्ट की इस जॉनर में वापसी को लेकर थी. दरअसल हॉरर जॉनर ने ही विक्रम भट्ट के करियर को नई पहचान दी थी. वहीं 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ़ द पास्ट' के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 2.50 करोड़ कमाए थे. इसके बाद दूसरे दिन इसने 3.25 करोड़ और तीसरे दिन 3.60 करोड़ कमाए.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक चौथे दिन यानी मंडे को 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ़ द पास्ट' ने 2.20 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की चार दिनों की कुल कमाई 11.55 करोड़ रुपये हो गई है.

पेद्दी’ ने दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन?
राम चरण की ‘पेद्दी’ नई रिलीज फिल्मों के आगे भी सबसे ज्यादा कलेक्शन कर रही है. फिल्म की अब तक की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस शानदार है. इसी के साथ इसके कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में 193.55 करोड़ कमाए. वहीं 9वें दिन इसका कलेक्शन 5.15 करोड़, 10वें दिन 8.10 करोड़ और 11वें दिन 9.20 करोड़ रुपये रहा.

  • बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘पेद्दी’ ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंडे को 4.10 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ ‘पेद्दी’ की 12 दिनों की कुल कमाई अब 220.10 करोड़ रुपये हो गई है.

है जवानी तो इश्क होना है’ की कितनी रही दूसरे मंडे की कमाई?
डेविड धवन निर्देशित और वरुण धवन स्टारर ‘है जवानी तो इश्क होना है’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा पाई. रिलीज के 11 दिन बाद भी ये 50 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर सकी है. इसी के साथ इसकी कमाई की बात करें तो ‘है जवानी तो इश्क होना है’ ने पहले हफ्ते में 37.70 करोड़ रुपये जोड़े थे. इसके बाद 8वें दिन इसने 1.85 करोड़, 9वें दिन 2.35 करोड़ और 10वें दिन 2.90 करोड़ कमाए.

  •  वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • जिसके बाद इसकी 11 दिनों की भारत में कुल नेट कमाई अब 46.15 करोड़ रुपये हो गई है.

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Published at : 16 Jun 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Governor BOX OFFICE COLLECTION Peddi Haunted 3D Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Main Vaapas Aaunga Bharat Bhhagya Viddhaata
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