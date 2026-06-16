मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई 'भारत भाग्य विधाता', चार दिन में ही लाखों में सिमटी कमाई

कंगना रनौत की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' बॉक्स ऑफिस पर ठंडा परफॉर्म कर रही है. रिलीज के पहले दिन से ही ये फिल्म कमाई के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है. हालांकि फिल्म को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिला है लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस नंबर्स काफी निराशाजनक हैं. इन सबके बीच चलिए यहां जान लेते हैं कि 'भारत भाग्य विधाता' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के चौथे दिन यानी पहले सोमवार को कितना कलेक्शन किया है?

'भारत भाग्य विधाता' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

'भारत भाग्य विधाता' इस 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. कंगना की पिछली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी हैं ऐसे में 'भारत भाग्य विधाता' से काफी उम्मीदें थीं लेकिन ये फिल्म भी टिकट खिड़की पर कमाल नहीं दिखा पाईं. बता दें कि इस फिल्म ने एक करोड़ से ओपनिंग की थी. इसके बाद वीकेंड पर इसकी कमाई में मामूली तेजी भी देखी गई. जहां इसने शनिवार को दूसरे दिन 1.45 करोड़ तो तीसरे दिन मंगलवार को 1.80 करोड़ कमाए. लेकिन वीकडेज में एंट्री करते ही 'भारत भाग्य विधाता' ने दम तोड़ दिया और ये पहले मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गई है. इसी के साथ इसका कलेक्शन भी चौथे दिन ही लाखों में सिमट गया है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'भारत भाग्य विधाता' ने रिलीज के चौथे दिन 1,866 शो में कुल 65 लाख रुपये (नेट) कमाए.

इसी के साथ फिल्म की चार दिनों की भारत में नेट कमाई अब 4.90 करोड़ रुपये हो गई है जबकि इसकी ग्रॉस कमाई 5.86 करोड़ रुपये है.

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'भारत भाग्य विधाता' चार दिन में कितना वसूल पाई बजट?

'भारत भाग्य विधाता' की कमाई की रफ्तार बेहद धीमी है. फिल्म ने रिलीज के चार दिन में बस 4.90 करोड़ कमाए हैं. वहीं इसकी लागत 15 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ऐसे में ये फिल्म चार दिन बाद भी अपना आधा बजट भी नहीं वसूल पाई है. इसने अभी तक अपनी लागत के मुकाबले 32.66 फीसदी बजट ही वसूला है. ऐसे में फिल्म पर अब फ्लॉप होने का खतरा मंडराता नजर आ रहा है.



'भारत भाग्य विधाता' क्यों नहीं कर पा रही कमाई?

'भारत भाग्य विधाता' को मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर', दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा', विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D: इकोज़ ऑफ़ द पास्ट' से क्लैश करना पड़ा था. वहीं इसे राम चरण की पेद्दी और वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है जैसी फिल्मों से भी मुकाबला करना पड़ रहा है. थिएटर में इतनी भीड़ वाली विंडो के चलते 'भारत भाग्य विधाता' को कमाई करने का मौका नहीं मिल पा रहा है और ये बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है. वहीं वीकडेज में कमाई में गिरावट की उम्मीद के बीच, यह देखना बाकी है कि क्या फ़िल्म दूसरे वीकेंड तक अपनी पकड़ बनाए रख पाती है या नहीं.

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'भारत भाग्य विधाता' के बारे में

'भारत भाग्य विधाता' को मनोज तापड़िया ने लिखा और डायरेक्ट किया है, और इसे कंगना रनौत ने को-प्रोड्यूस किया है. कंगना के अलावा, इसमें ईशा डे, गिरिजा ओक और स्मिता तांबे भी हैं. सच्ची घटनाओं पर आधारित यह फ़िल्म उन मेडिकल स्टाफ़ की बहादुरी से प्रेरित है जिन्होंने 2008 के मुंबई हमलों के दौरान कामा हॉस्पिटल में मरीज़ों की जान बचाई थी. इसमें खास तौर पर नर्स अंजलि कुल्थे की बहादुरी को दिखाया गया है, जिन्होंने 20 गर्भवती महिलाओं की जान बचाने में मदद की थी.