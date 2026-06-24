ना इज्जत, ना ढंग का खाना...कैरेक्ट आर्टिस्ट के साथ होता है बॉलीवुड में भेदभाव

सिनेमा की चकाचौंध और चमक-दमक से हर कोई वाकिफ है, लेकिन जब इसकी गहराइयों में कोई जाएगा तो उसे बहुत बड़ा झटका लग सकता है. इंडस्ट्री में कैरेक्टर आर्टिस्ट के साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं. न ही उन्हें बेहतर क्वालिटी का खाना दिया जाता है और न ही ठीक से उनकी इज्जत की जाती है. इंडस्ट्री के इस गंदे सच को लेकर हाल ही में एक्ट्रेस सुनीता राजवर और अभिनेता जतिन नेगी ने बात की है.

कौन हैं जतिन नेगी और सुनीता राजवर?

सुनीता राजवर जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वो एक्टिंग फील्ड से 25 सालों से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की बारीकियां सीखी है. सुनीता ने 'पंचायत' और 'गुल्लक' सीरीज में काम किया है. वहीं वो 'स्त्री' फ्रेंचाइजी और शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्म में भी नजर आई हैं. जबकि 'ये रिश्ता क्या कहलाता' है जैसे सीरियल का भी हिस्सा रहीं.

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वहीं जतिन नेगी की बात करें तो वो भी फिल्मों और टीवी में काम कर चुके हैं. उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म 'अजय' में निगेटिव रोल प्ले किया था. इसके अलावा वो 'बेल बॉटम' में भी नजर आए थे. वहीं उन्होंने सीआईडी, क्राइम पेट्रोल और सुमित संभाल लेगा जैसे शोज में भी काम किया है.

रोल के हिसाब से मिलता है सम्मान

जतिन नेगी और सुनीता राजवर ने हाल ही में स्क्रीन से बातचीत की. जतिन ने कहा, 'कैरेक्टर आर्टिस्ट को आम तौर पर तब तक सम्मान नहीं मिलता जब तक वे परेश रावल या अनुपम खेर जैसे कलाकार न हों. ट्रेंड एक्टर्स आम तौर पर सेकेंडरी किरदारों से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं. लेकिन सुविधाएं उस किरदार के हिसाब से मिलती हैं जो आप निभा रहे हैं.

आम तौर पर बड़ी फिल्मों में लीड एक्टर्स को 4 वैनिटी वैन मिलती हैं, जबकि कैरेक्टर आर्टिस्ट को सिर्फ एक स्पॉट बॉय मिलता है, जो उनके सामान का ध्यान रखता है, कभी-कभी उनके पास एक मेकअप आर्टिस्ट होता है. अगर आप सीनियर कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, तो आपको अच्छी वैनिटी वैन मिल सकती है. आम तौर पर कैरेक्टर आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट के साथ वैनिटी वैन शेयर करनी पड़ती है. जो लोग छोटे रोल निभाते हैं, वे आम तौर पर 7-8 आर्टिस्ट के साथ वैन शेयर करते हैं. आपका रोल ही तय करता है कि आपको कितना सम्मान मिलेगा.'

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स्पॉटबॉय भी आपकी इज्जत नहीं करते...'

वहीं सुनीता राजवर ने कहा, 'सेट पर लीड एक्टर और कैरेक्टर आर्टिस्ट के स्टेटस में बहुत फर्क होता है. यह बिल्कुल हमारे समाज जैसा है. अगर किसी का रोल मेन होता है, तो सब कुछ उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमता है. उन्हें अच्छा कमरा मिलता है, उनका अपना स्टाफ होता है. लेकिन अगर आप कोई छोटा रोल करते हैं, जैसे सिर्फ एक सीन या 2-3 दिन का काम, तो स्पॉटबॉय भी आपकी इज्जत नहीं करते.'

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इसके आगे जतिन ने कहा, 'उन्हें उन कलाकारों के नाम भी याद नहीं रहते जो छोटे या बहुत छोटे किरदार निभाते हैं. स्क्रिप्ट में भी उनके नाम कभी नहीं लिखे जाते. एक बार मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने एक बहुत छोटा किरदार निभाया. स्क्रिप्ट में मेरा नाम ‘आदमी 1’ लिखा था. अगर वे हमसे खाने के बारे में पूछते थे, तो हम किस्मत वाले होते थे.'

सेट पर खाने में भी होता है भेदभाव

कैरेक्टर आर्टिस्ट के साथ खाने में भी भेदभाव होता है. उन्होंने बताया कि ए, बी और सी तीन अलग-अलग कैटिगरी में खाना मिलता है. कैरेक्टर्स आर्टिस्ट को जो खाना दिया जाता है उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है. जतिन ने आगे बताया, 'भारत में सेट पर भेदभाव किया जाता है. A, B और C कैटेगरी होती हैं. A कैटेगरी में सीनियर या मुख्य और सेकेंडरी किरदार निभाने वाले लोग होते हैं. छोटे रोल या एक्स्ट्रा रोल करने वालों के लिए खाने का अलग सेक्शन होता है. यह देखकर मेरा दिल दुखता है. मुझे यह भेदभाव कभी पसंद नहीं आया, लेकिन बड़े प्रोडक्शन हाउस में भी ऐसा होता है. लीड एक्टर आमतौर पर डायरेक्टर के साथ बैठते हैं. लेकिन इस भेदभाव से सेट पर बहुत अजीब माहौल बन जाता है. यह जाति-व्यवस्था जैसा लगता है.'

बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं होती

एक्टर ने आगे कहा, 'मैंने 7-8 साल पहले एक छोटा सा रोल किया था. मैं अपने किरदार के गेट-अप में था, इसलिए जब मैं खाना खाने गया, तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया. फिर मुझे प्रोडक्शन वाले आदमी को बुलाना पड़ा और उस समय रात के 10 बज रहे थे. आखिरकार, जब मुझे एंट्री मिली, तो मुझे दाईं तरफ एक रास्ता दिखाया गया जहां मुझे जाकर खाना था. मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अलग-थलग कर दिया गया हो. खाने की क्वालिटी भी बहुत खराब होती है, सच में बहुत फ़र्क होता है.' उन्होंने ये भी कहा कि कई बार कैरेकर आर्टिस्ट को खड़े होकर खाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं होती है.