ICC T20 रैंकिंग में भारत का जलवा, टॉप-7 बल्लेबाजों में चार भारतीय; अभिषेक हैं नंबर-1

भारतीय टीम आयरलैंड रवाना हो चुकी है, जहां उसे दो मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. ये दो मैच 26 जून और 28 जून को बेलफास्ट में खेले जाने हैं. टी20 फॉर्मेट का मौजूदा चैंपियन भारत अभी रैंकिंग में टॉप पर विराजमान है. वहीं टी20 की बल्लेबाजी रैंकिंग पर नजर डालें तो उसमें भी भारतीयों का दबदबा है.

आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले देखिए दुनिया में टी20 के टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट. इस फॉर्मेट में भारतीय खिलाड़ियों ने इस कदर दबदबा बनाया हुआ है कि रैंकिंग के पहले 7 खिलाड़ियों में चार तो भारतीय हैं.

अभिषेक शर्मा नंबर-1 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप में दमदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन दूसरे पायदान पर हैं. बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले दो स्थानों पर मौजूद अभिषेक और ईशान में केवल 4 रेटिंग पॉइंट्स का अंतर है. तीसरे स्थान पर मौजूद पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान भी ज्यादा दूर नहीं हैं.

टॉप-7 में चार भारतीय

टी20 रैंकिंग के पहले 7 खिलाड़ियों में चार भारतीय हैं. हाल ही में संपन्न हुई ट्राई सीरीज में इंडिया ए के कप्तान रहे तिलक वर्मा छठे स्थान पर हैं. वहीं सूर्यकुमार यादव अभी सातवें पायदान पर हैं, जिनसे न केवल कप्तानी छिन चुकी है बल्कि उन्हें टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया है. फिर भी सूर्या ने टॉप-7 खिलाड़ियों में अपना स्थान सुरक्षित रखा है.

इन चार खिलाड़ियों के अलावा कोई भारतीय बल्लेबाज टी20 रैंकिंग के टॉप-20 में भी शामिल नहीं है. वर्ल्ड कप में दमदार प्रदर्शन करने वाले संजू सैमसन अभी 21वें और शिवम दुबे 27वें स्थान पर बने हुए हैं. टी20 में गेंदबाजों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती दूसरे और जसप्रीत बुमराह छठे स्थान पर हैं.

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