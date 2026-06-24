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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'इंडियाज गॉट लेटेंट' के लिए नेटफ्लिक्स से समय रैना को मिले 15- 20 करोड़? वायरल पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

'इंडियाज गॉट लेटेंट' के लिए नेटफ्लिक्स से समय रैना को मिले 15- 20 करोड़? वायरल पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

कॉमेडियन समय रैना इन दिनो अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया कि वो शो के लिए नेटफ्लिक्स में मोटी कमाई कर रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 24 Jun 2026 12:22 PM (IST)
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स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना अपने पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन के साथ वापसी कर चुके हैं.  नए सीजन का पहला एपिसोड अब स्ट्रीम हो रहा है और शो से जुड़े क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.  इसी बीच लोगों का ध्यान अब एक नए सवाल पर टिक गया है. आखिर 'इंडियाज गॉट लेटेंट' से समय रैना ने कितनी कमाई की होगी? 

नेटफ्लिक्स से छापे कितने नोट?
इस चर्चा को उस समय और हवा मिली, जब एक्स एक परितोष शर्मा ने नाम के यूजर ने पोस्ट शेयर की.  इस पोस्ट में उन्होंने अनुमान लगाया कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के जरिए समय रैना ने नेटफ्लिक्स डील, यूट्यूब व्यूज़ और ब्रांड पार्टनरशिप्स से कितनी कमाई की हो सकती है. 

यूजर ने इसे समय रैना के करियर का 'सबसे बड़ा मोमेंट' बताते हुए दावा किया कि कॉमेडियन को 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के लिए नेटफ्लिक्स से करीब 15 से 20 करोड़ रुपये मिले हो सकते हैं.  पोस्ट में ये भी अनुमान लगाया गया कि शो को पहले दिन मिले कथित 2.5 करोड़ (25 मिलियन) यूट्यूब व्यूज से एडसेंस के जरिए लगभग 40 से 50 लाख रुपये की कमाई हो सकती है. 

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पोस्ट में आगे शो के दौरान दिखाई देने वाले ब्रांड इंटीग्रेशन का भी जिक्र किया गया.  इसमें AI, नोवा, फ्लिपकार्ट मिनट और अवतार जैसे ब्रांड्स के नाम शामिल थे.  परितोष शर्मा ने अनुमान लगाया कि अगर एक ब्रांड ने 2 से 3 करोड़ रुपये की स्पॉन्सरशिप डील की हो, तो इन पार्टनरशिप्स से कुल 8 से 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो सकती है. 

क्या बोले लोग
ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो गई और इसके बाद लोगों के बीच डिजिटल एंटरटेनमेंट और क्रिएटर्स की कमाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों ने कहा कि समय रैना की ये सफलता इसलिए है क्योंकि वो लंबे समय से ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो लोगों को पसंद आता है. एक यूजर ने ये भी लिखा कि वो अपना काम खुद एंजॉय करते हैं और उसी का उन्हें अब फायदा मिल रहा है.

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कुछ लोगों का कहना है कि आजकल क्रिएटर्स सिर्फ एक ही जगह से कमाई नहीं करते, बल्कि यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों से पैसे कमा रहे हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ जाती है और वे किसी एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहते.

सीजन 2 के बारे में
बता दें, कि सीजन 2 के पहले एपिसोड में एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी आई थी. शो को कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. समय ने आलिया को जमकर रोस्ट भी किया था. शो को आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर देख सकते हैं.

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Published at : 24 Jun 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Samay Raina India's Got Latent 2
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