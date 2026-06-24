स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना अपने पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन के साथ वापसी कर चुके हैं. नए सीजन का पहला एपिसोड अब स्ट्रीम हो रहा है और शो से जुड़े क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इसी बीच लोगों का ध्यान अब एक नए सवाल पर टिक गया है. आखिर 'इंडियाज गॉट लेटेंट' से समय रैना ने कितनी कमाई की होगी?

नेटफ्लिक्स से छापे कितने नोट?

इस चर्चा को उस समय और हवा मिली, जब एक्स एक परितोष शर्मा ने नाम के यूजर ने पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में उन्होंने अनुमान लगाया कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के जरिए समय रैना ने नेटफ्लिक्स डील, यूट्यूब व्यूज़ और ब्रांड पार्टनरशिप्स से कितनी कमाई की हो सकती है.

यूजर ने इसे समय रैना के करियर का 'सबसे बड़ा मोमेंट' बताते हुए दावा किया कि कॉमेडियन को 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के लिए नेटफ्लिक्स से करीब 15 से 20 करोड़ रुपये मिले हो सकते हैं. पोस्ट में ये भी अनुमान लगाया गया कि शो को पहले दिन मिले कथित 2.5 करोड़ (25 मिलियन) यूट्यूब व्यूज से एडसेंस के जरिए लगभग 40 से 50 लाख रुपये की कमाई हो सकती है.

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This is the biggest moment in Samay Raina’s career.



He must have got something close to ₹15–20 Cr from Netflix.



From YouTube alone, with 25 million views on Day 1, he would get around ₹40–50 lakh from AdSense.



From AI Nova, Flipkart Minute, Avvatar drink, and Snitch 4… — Paritsh Sharrma (🗣️Paritosh) (@Paritolkks) June 21, 2026

पोस्ट में आगे शो के दौरान दिखाई देने वाले ब्रांड इंटीग्रेशन का भी जिक्र किया गया. इसमें AI, नोवा, फ्लिपकार्ट मिनट और अवतार जैसे ब्रांड्स के नाम शामिल थे. परितोष शर्मा ने अनुमान लगाया कि अगर एक ब्रांड ने 2 से 3 करोड़ रुपये की स्पॉन्सरशिप डील की हो, तो इन पार्टनरशिप्स से कुल 8 से 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो सकती है.

क्या बोले लोग

ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो गई और इसके बाद लोगों के बीच डिजिटल एंटरटेनमेंट और क्रिएटर्स की कमाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों ने कहा कि समय रैना की ये सफलता इसलिए है क्योंकि वो लंबे समय से ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो लोगों को पसंद आता है. एक यूजर ने ये भी लिखा कि वो अपना काम खुद एंजॉय करते हैं और उसी का उन्हें अब फायदा मिल रहा है.

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कुछ लोगों का कहना है कि आजकल क्रिएटर्स सिर्फ एक ही जगह से कमाई नहीं करते, बल्कि यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों से पैसे कमा रहे हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ जाती है और वे किसी एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहते.

सीजन 2 के बारे में

बता दें, कि सीजन 2 के पहले एपिसोड में एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी आई थी. शो को कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. समय ने आलिया को जमकर रोस्ट भी किया था. शो को आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर देख सकते हैं.