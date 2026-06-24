400 करोड़ कमाने वाली राम चरण की 'पेद्दी' ओटीटी पर कब और कहां आएगी? यहां जानें

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीPeddi OTT Release: 400 करोड़ कमाने वाली राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' ओटीटी पर कब और कहां आएगी? यहां जानें

Peddi OTT Release: 400 करोड़ कमाने वाली राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' ओटीटी पर कब और कहां आएगी? यहां जानें

Peddi OTT Release: राम चरण की पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया. अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की तैयारी कर रही है. यहां इसके डिजिटल डेब्यू की डिटेल्स जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 24 Jun 2026 11:18 AM (IST)
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बुची बाबू सना निर्देशित और राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर फ़िल्म 'पेद्दी' 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म की जबरदस्त शुरुआत हुई थी और इसके बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया. हालांकि इस स्पोर्ट्स ड्रामा की जाह्नवी के किरदार 'अचियम्मा' के दिखाए जाने के तरीके पर आलोचना भी हुई. लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि बुची बाबू ने न सिर्फ़ जाह्नवी को स्क्रीन पर दिखाए जाने के तरीके को माना और माफ़ी मांगी, बल्कि फिल्म के नए कट में कुछ विवादित हिस्सों को बदल भी दिया.

 विवाद के बावजूद इस फिल्म ने दुनियाभर में 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया है और साल की सबसे बड़ी साउथ इंडियन फिल्म भी बन गई है. इन सबके बीच अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने की तैयारी में है जानते हैं इसे कब और कहां देखा जा सकेगा?

ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'पेद्दी'?
खबरों के मुताबिक 'पेद्दी' के ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने की उम्मीद है. इसकी ओटीटी प्रीमियर की एक्सपेक्टेड डेट 2 जुलाई मानी जा रही है. उम्मीद है कि यह फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम समेत कई भाषाओं में रिलीज़ होगी. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये 6 जुलाई को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी. वहीं नेटफ्लिक्स या फिल्म मेकर्स ने अभी पेद्दी की ओटीटी रिलीज को कंफर्म नहीं किया है.

पेद्दी की सक्सेस पार्टी की हो रही तैयारी
इस बीच वर्ल्डवाइड 400 करोड़ी बन चुकी ‘पेद्दी' के मेकर्स अब इसकी एक शानदार सक्सेस पार्टी होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्स के बाद, मेकर्स हैदराबाद में एक सेलिब्रेशन इवेंट की तैयारी कर रहे हैं. ये इवेंट 23 जून को शाम 6 बजे शिल्पा कला वेदिका में होने की उम्मीद है.

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पेद्दी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इस बीच, 'पेद्दी' तीसरे हफ्ते में धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. ये अब लाखों में ही कमाई कर रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 80 लाख रुपयों का कलेक्शन किया. इसी के साथ इसकी भारत में 20 दिनों की कुल नेट कमाई अब 235.90 करोड़ रुपये हो गई है.


बता दें कि बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित, स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा में राम चरण और जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं, जबकि इसका म्यूजिक एआर रहमान ने दिया है.

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Published at : 24 Jun 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Ram Charan Peddi
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