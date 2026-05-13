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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीAvatar: Fire and Ash OTT Release: 'अवतार: फायर एंड ऐश' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे जेम्स कैमरून की ये फिल्म

Avatar: Fire and Ash OTT Release: 'अवतार: फायर एंड ऐश' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे जेम्स कैमरून की ये फिल्म

Avatar Fire And Ash OTT Release: जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया. वहीं, अब मेकर्स ने इसके डिजिटल डेब्यू को कंफर्म कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 May 2026 02:56 PM (IST)
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जेम्स कैमरून की साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की. वहीं, दर्शक लंबे समय से इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां रिलीज होगी?

ओटीटी पर कब और कहां देखें ये फिल्म?
'अवतार: फायर एंड ऐश' फाइनली अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. मेकर्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी+ को इस फिल्म के राइटर्स बेच दिए हैं. फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है. इस फिल्म को आप 24 जून, 2026 से डिज्नी+ पर स्ट्रीम कर सकते हैं. मेकर्स ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 'अवतार: फायर एंड ऐश सिर्फ Disney+ पर 24 जून को स्ट्रीम करें.'

ये भी पढ़ें:- Avatar Fire And Ash BO Day 13: 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने दूसरे बुधवार दिखाया दम, 150 करोड़ के हुई पार, जानें- 13 दिनों का कुल कलेक्शन

क्या है फिल्म की कहानी?
ये फिल्म पैंडोरा की दुनिया में चल रहे संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जाती है. इस बार इंसानों और नावी के बीच का टकराव और भी गहरा और खतरनाक हो गया है. कहानी में कुछ नए कबीले और किरदार भी जोड़े गए हैं. फिल्म में विजुअल्स के साथ-साथ इमोशनल एंगल पर भी काफी काम किया गया है, जो दर्शकों को फिल्म से जोड़े रखता है. कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सैम वर्थिंगटन, जो साल्डाना, सिगर्नी वीवर और स्टीफन लैंग जैसे सितारे नजर आए. 

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे
सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने दुनियाभर में करीब 13,915 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. वहीं, इस फिल्म का बजट लगभग 3,200 करोड़ रुपये है.

ये भी पढ़ें:- Avatar Fire And Ash BO Day 15: तीसरे हफ्ते में एंट्री करते ही पतली हुई 'अवतार: फायर एंड ऐश' की हालत, 15वें दिन किया बस इतना कलेक्शन

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Published at : 13 May 2026 02:06 PM (IST)
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