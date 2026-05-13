जेम्स कैमरून की साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की. वहीं, दर्शक लंबे समय से इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां रिलीज होगी?

ओटीटी पर कब और कहां देखें ये फिल्म?

'अवतार: फायर एंड ऐश' फाइनली अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. मेकर्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी+ को इस फिल्म के राइटर्स बेच दिए हैं. फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है. इस फिल्म को आप 24 जून, 2026 से डिज्नी+ पर स्ट्रीम कर सकते हैं. मेकर्स ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 'अवतार: फायर एंड ऐश सिर्फ Disney+ पर 24 जून को स्ट्रीम करें.'

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क्या है फिल्म की कहानी?

ये फिल्म पैंडोरा की दुनिया में चल रहे संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जाती है. इस बार इंसानों और नावी के बीच का टकराव और भी गहरा और खतरनाक हो गया है. कहानी में कुछ नए कबीले और किरदार भी जोड़े गए हैं. फिल्म में विजुअल्स के साथ-साथ इमोशनल एंगल पर भी काफी काम किया गया है, जो दर्शकों को फिल्म से जोड़े रखता है. कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सैम वर्थिंगटन, जो साल्डाना, सिगर्नी वीवर और स्टीफन लैंग जैसे सितारे नजर आए.

Stream Avatar: Fire and Ash only on Disney+ June 24. pic.twitter.com/XFEpp6BJDz — Avatar (@officialavatar) May 12, 2026

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने दुनियाभर में करीब 13,915 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. वहीं, इस फिल्म का बजट लगभग 3,200 करोड़ रुपये है.

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