124 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर कब और कहां आ सकती है धमाल 4? यहां जानिए सब कुछ

बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' की दहाड़ के बीच भी बॉक्स ऑफिस पर अपने पैर जमाकर खड़ी हुई है. ये फिल्म न सिर्फ शानदार कमाई कर रही है, बल्कि रिकॉर्ड्स भी ध्वस्त करती जा रही है. 10 दिनों में इसने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है. इसी बीच आइए अब ये जान लेते हैं कि धमाल 4 सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी पर कब और कहां दस्तक दे सकती है?

OTT पर कब और कहां आ सकती है धमाल 4?

धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर शानदार साबित होती हुई नजर आ रही है. अजय देवगन, रवि किशन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा जावेद जाफरी सहित और भी कई बेहतरीन कलाकारों से सजी ये फिल्म दर्शकों का काफी प्यार बटोर रही है. हालांकि जो फैंस इसे सिनेमाघर में नहीं देख पाए हैं या आगे भी इसका लुत्फ वो थिएटर में नहीं लेना चाहते हैं वो इसका लुत्फ घर बैठे ओटीटी पर लें सकते हैं.

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धमाल 4 की ओटीटी स्ट्रीमिंग डिटेल्स को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये कॉमेडी मूवी नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है. फिल्म सिनेमाघरों में 4 से 6 हफ्ते बिताने के बाद ओटीटी पर आएगी. यानी ये अगस्त के अंत तक या सितंबर की शुरुआत में ओटीटी पर आएगी.

बॉक्स ऑफिस पर हो रही ताबड़तोड़ कमाई

इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी धमाल 4 ने सिनेमाघरों में 10 जुलाई को दस्तक दी थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक़ इसने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. दूसरे दिन 22 करोड़ रुपये से ज्यादा और तीसरे दिन 28 करोड़ से ज्यादा कमाके तीन दिनों में इसकी कमाई 60 करोड़ रुपये से अधिक हो गई थी.

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धमाल 4 ने चौथे दिन अपने पहले मंडे को 8.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद पांचवे दिन 9.50 करोड़ रुपये, छठे दिन 6.75 करोड़ रुपये, सातवे दिन 6 करोड़ रुपये और आठवे दिन 5.50 करोड़ रुपये कमाए थे. हालांकि शनिवार को इसकी कमाई में उछाल आया और इसने 10.25 करोड़ रुपये बटोर लिए. वहीं 10वें दिन यानी रविवार (19 जुलाई) को 12.75 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई के साथ अब इसका इंडिया में 10 दिनों में टोटल कलेक्शन 124.50 करोड़ रुपये हो चुका है.