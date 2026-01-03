जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने भारत में अच्छा परफॉर्म किया है. यहां तक कि रणवीर सिंह की धुरंधर के भौकाल के आगे भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है और ठीक कमाई भी कर रही है. वहीं अब ये फिल्म रिलीज के तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है. चलिए यहां जानते हैं 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने रिलीज के तीसरे शुक्रवार को कितना कलेक्शन किया है?

'अवतार: फायर एंड ऐश' ने 15वें दिन कितना किया कलेक्शन?

'अवतार: फायर एंड ऐश' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. जिसके बाद इस फिल्म ने पहले हफ्ते तक 109.5 करोड़ रुपये कमा लिए थे. वहीं दूसरे शुक्रवार को फिल्म की कमाई 7.65 करोड़ रुपये रही थी. इसके बाद नौवें दिन, यानी दूसरे शनिवार को, फिल्म के कलेक्शन में उछाल आया और इसने 10 करोड़ रुपये कमाए. वहीं 'अवतार: फायर एंड ऐश' के दूसरे हफ्ते के एंड तक फिल्म ने लगभग 160 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे शुक्रवार के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने 2.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इसका कुल कलेक्शन अब 163.5 करोड़ रुपये हो गया है.

फ्रैंचाइजी की पिछली फिल्मों के मुकाबले ठंडा है कलेक्शन

अवतार फ्रैंचाइज़ी की लोकप्रियता को देखते हुए भले ही फिल्म का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक न रहा हो, फिर भी भारत में यह एक सफल फिल्म साबित हुई है. पिछली फिल्मों से तुलना करें तो अवतार: द वे ऑफ वॉटर ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 465 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि लेटेस्ट रिलीज़ ने अब तक केवल 192.50 करोड़ रुपये ही कमाए हैं.

अवतार: फायर एंड ऐश की कहानी और कलाकार

अवतार फिल्म फ्रैंचाइज़ी की तीसरी कड़ी, अवतार: फायर एंड ऐश में ह्यूमन टर्न्ड ना'वी बने जेक सुली और उसके परिवार की कहानी पैंडोरा ग्रह पर दिखाई गई है, जहां उन्हें मानव आरडीए बलों और एक बर्बर जनजाति, मंगक्वान के खतरे का सामना करना पड़ता है। फिल्म में सैम वर्थिंगटन, ज़ोई सल्डाना, सिगोरनी वीवर, स्टीफन लैंग और केट विंसलेट मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिन्होंने पिछली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में ऊना चैपलिन, क्लिफ कर्टिस, जोएल डेविड मूर, सीसीएच पाउंडर, एडी फाल्को और ब्रेंडन कोवेल शामिल हैं.

अवतार: फायर एंड ऐश का विश्व प्रीमियर 1 दिसंबर को हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में हुआ था और यह फिल्म 19 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई थी. यह फिल्म 2025 की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है जिसने वर्ल्डवाइड 1 बिलियन डॉलर का कुल कलेक्शन किया है.