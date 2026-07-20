'मेरे पापा भी मुझे इतना किस नहीं करते', राम कपूर पर भड़कीं श्रेया कालरा, बोलीं, 'ऐसे सीनियर्स पर... '
Lock Upp 2: रियलिटी शो लॉक अप 2 में राम कपूर ने श्रेया कालरा को किस किया था, जिससे वो अनकंफर्टेबल हो गई. अब हाल ही में श्रेया कालरा ने इस पर रिएक्ट किया और राम कपूर पर भड़कती नजर आई.
रियलिटी शो लॉक अप 2 में हर रोज नए धमाके देखने को मिल रहे हैं. हर एपिसोड में कंटेस्टेंट के बीच तकरार देखने को मिल रही है. अब हाल ही में शो की कंटेस्टेंट श्रेया कालरा राम कपूर पर भड़कती नजर आई हैं. राम कपूर के बार-बार किस करने पर श्रेया ने खुलकर अपनी बात रखी है.
राम कपूर पर बरसीं श्रेया कालरा
दरअसल, हाल ही में एक टास्क हुआ था जहां श्रेया को अपने डिपेंडेंट को बचाना था और राम कपूर ही उनके डिपेंडेंट थे. श्रेया ने ये टास्क जीता, जिसके बाद राम कपूर ने एक्साइटमेंट में आकर श्रेयस कालरा के गाल पर किस कर लिया. हालांकि उस वक्त श्रेया असहज महसूस करती हुई नजर आईं. मगर तब कोई रिएक्शन नहीं आया था. लेकिन हाल ही के एपिसोड में श्रेया शिल्पा शिंदे संग इस पर बात करती हुई नजर आईं.
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'इतना तो मेरा बाप किस नहीं करता मुझे'
श्रेया ने शिल्पा शिंदे को कहा कि शिवांगी टास्क कर रही थी तो राम सर उसके बहुत क्लोज आ गए. तब हर्षद ने बोला आप इतना मत आओ ना. मेंटेन सम बाउंडरीज और इस बार अगर उन्होंने मुझे किस करने की कोशिश की तो मैं मुंह पकड़ के बोल दूंगी की भाई इतना तो मेरा बाप किस नहीं करता मुझे. अब मत करना. तुम्हारे लिए तीन टास्क जीते एक हाथ नहीं उठा तुम्हारा.
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श्रेया ने आगे कहा, 'ये मैं इज्जत करूं सीनियॉरिटी की. थू है ऐसी सीनियर्स पर. अगर फराह मैम भी कहेंगी ना कि तुमने थू है बोला, तो मैं बताऊंगी भी कि थू है. तीन बार थू है.'
बता दें, ये बात तब कही जब गैंग लीडर के लिए राम कपूर ने श्रेया कालरा का सपोर्ट नहीं किया था हालाकि श्रेयस ने तीन बार टास्क जीतकर राम कपूर को बचाया है.
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