Bhojpuri Bawaal: मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, एक्ट्रेस के फैसले पर हैरान परिवार, मच गई हलचल
Bhojpuri Bawaal: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के बड़े बयान ने हलचल मचा दी है. उन्होंने 'भोजपुरी बवाल' में बड़ा कन्फेशन किया है और मां बनने की इच्छा जाहिर की है. जानिए परिवार का रिएक्शन.
भोजपुरी की यूट्यूब क्वीन आम्रपाली दुबे निरहुआ दिनेश लाल यादव के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनकी निजी जिंदगी प्रोफेशनल से ज्यादा सुर्खियों में रहती है. इन दिनों वो जियो हॉटस्टार के मोस्ट अवेटेड शो 'भोजपुरी बवाल' को लेकर हेडलाइन्स में हैं. इसके कई प्रोमो वीडियो भी सामने आ चुके हैं. ऐसे में उन्होंने अपने लेटेस्ट प्रोमो में बड़ा कन्फेशन किया है, जिसके बाद फैंस ही नहीं परिवार भी हैरान हो गए हैं और हलचल मच गई है.
मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे
'भोजपुरी बवाल' का लेटेस्ट प्रोमो जारी किया गया है, जिसमें आम्रपाली दुबे अपने माता-पिता और बहन के साथ दिखाई दे रही हैं. इस दौरान वो पहले तो मंदिर में जाकर देवी के दर्शन करती हैं और फिर परिवार के साथ गंभीर मुद्दे पर डिस्कशन करते हुए नजर आती हैं. इस दौरान आम्रपाली अपने फैसले से चिंतित तो दिखाई देती हैं लेकिन फाइनल फैसला परिवार को बताती हैं.
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मां बनने के फैसले पर क्या बोलीं आम्रपाली?
आम्रपाली दुबे वीडियो में कहती हैं, 'अपनी पूरी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही हूं. मुझे नहीं पता कि इस फैसले का आउटकम क्या होगा. मेरी फैमिली और फैंस कैसे रिएक्ट करेगी? लेकिन मुझे ये करना है. मैं मां बनना चाहती हूं.' उनके इस फैसले पर आम्रपाली के पिता अपनी वाइफ से कहते हैं, 'क्या कहती हो उषा?' इसके बाद उनकी बहन भी उनसे सवाल करती हैं, 'क्या आप श्योर हो?' वहीं, एक्ट्रेस अपने फैसले पर अटल रहती हैं.
हालांकि, आम्रपाली दुबे इस बातचीत के बाद रोती भी नजर आती हैं. ऐसे में अब जियो हॉटस्टार पर आने वाले शो 'भोजपुरी बवाल' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं और इसे देखने के लिए उत्सुक हो गए हैं. आम्रपाली ने इस बातचीत में शादी का भी कोई जिक्र नहीं किया, जिसके बाद ऐसा लगता है कि वो बिना शादी के मां बनना चाहती हैं. उन्होंने ये भी क्लीयर नहीं किया कि वो किसी बच्चे को गोद लेंगी या फिर साइंस का सहारा लेंगी.
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'भोजपुरी बवाल' के बारे में
बहरहाल, अगर शो 'भोजपुरी बवाल' के बारे में बात की जाए तो इसे जियो हॉटस्टार पर 2 अगस्त से स्ट्रीम किया जाएगा. इसमें आम्रपाली दुबे के साथ ही निरहुआ दिनेश लाल यादव, तेज प्रताप यादव, पवन सिंह और काजल राघवानी जैसे सेलिब्रिटी पहुंचेंगे. ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस शो में और क्या खुलासे होते हैं और क्या बवाल मचने वाला है?