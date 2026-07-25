Maa Inti Bangaaram Box office Collection: सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों फीमेल लीड फिल्म 'मां इंटि बंगारम' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाई हुई है. इसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. फिल्म ने इंडिया में तो बवाल काटा ही साथ ही नॉर्थ अमेरिका में भी शानदार प्रदर्शन किया. इसने 100% से ज्यादा का प्रॉफिट भी कमा लिया है. चलिए बताते हैं फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में कितना कमाया.

'मां इंटि बंगारम' ने नॉर्थ अमेरिका में कितना कमाया?

फिल्म 'मां इंटि बंगारम' ने नॉर्थ अमेरिका में भी जबरदस्त कमाई की है. फिल्म को 19 जून को रिलीज किया गया था और अमेरिका में प्रीमियर में इसने $280K की अच्छी कमाई की, जबकि पहले दिन (प्रीमियर मिलाकर) कुल $533.4K की कमाई की. नॉर्थ अमेरिका में फिल्म सक्सेसफुल रही. कोईमोई में वैंकी के हवाले से छपी रिपोर्ट के अनुसार, इसने 2.082 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो कि इंडियन रूपये में 20.1 करोड़ के बराबर है.

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बनी 2026 की तमिल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म

इसी के साथ ही फिल्म 'मां इंटि बंगारम' 2026 की तमिल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है. कोईमोई के अनुसार, इसने 1 मिलियन डॉलर यानी कि 9.66 करोड़ कमाए. जबकि फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 2.082 मिलियन डॉलर रहा. इस लिहाज से फिल्म ने 1.082 मिलियन यानी कि 10.82 करोड़ का प्रॉफिट कमाया. फिल्म ने 108.2% का प्रॉफिट कमा लिया.

'मां इंटि बंगारम' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'मां इंटि बंगारम' के बारे में बात की जाए तो इसमें सामंथा रुथ प्रभु लीड रोल में हैं, जिन्होंने एक हाउस वाइफ का रोल तो प्ले किया है साथ ही एक एक्शन वाला अवतार भी दिखाया है, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी करती हैं. सामंथा की ये पहले एक्शन मोड वाली फीमेल लीड फिल्म है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया.

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इतना ही नहीं, 'मां इंटि बंगारम' सामंथा की पहली फिल्म है, जिसने बतौर फीमेल एक्ट्रेस 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी है. ये एक दमदार फिल्म साबित हुई है. प्री प्रेग्नेंसी ये एक्ट्रेस की लास्ट फिल्म है.