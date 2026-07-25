#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाMaa Inti Bangaaram BO Collection: 'मां इंटि बंगारम' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की तमिल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म

Maa Inti Bangaaram BO Collection: 'मां इंटि बंगारम' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की तमिल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म

Maa Inti Bangaaram BO Collection: सामंथा की एक्शन फिल्म 'मां इंटि बंगारम' ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया और इसी के साथ ही 2026 की तमिल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है. जानें इसका कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 25 Jul 2026 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

Maa Inti Bangaaram Box office Collection: सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों फीमेल लीड फिल्म 'मां इंटि बंगारम' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाई हुई है. इसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. फिल्म ने इंडिया में तो बवाल काटा ही साथ ही नॉर्थ अमेरिका में भी शानदार प्रदर्शन किया. इसने 100% से ज्यादा का प्रॉफिट भी कमा लिया है. चलिए बताते हैं फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में कितना कमाया.

'मां इंटि बंगारम' ने नॉर्थ अमेरिका में कितना कमाया?

फिल्म 'मां इंटि बंगारम' ने नॉर्थ अमेरिका में भी जबरदस्त कमाई की है. फिल्म को 19 जून को रिलीज किया गया था और अमेरिका में प्रीमियर में इसने $280K की अच्छी कमाई की, जबकि पहले दिन (प्रीमियर मिलाकर) कुल $533.4K की कमाई की. नॉर्थ अमेरिका में फिल्म सक्सेसफुल रही. कोईमोई में वैंकी के हवाले से छपी रिपोर्ट के अनुसार, इसने 2.082 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो कि इंडियन रूपये में 20.1 करोड़ के बराबर है.

यह भी पढ़ें: 'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस पर बवंडर, बनी तमिल की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर

बनी 2026 की तमिल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म

इसी के साथ ही फिल्म 'मां इंटि बंगारम' 2026 की तमिल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है. कोईमोई के अनुसार, इसने 1 मिलियन डॉलर यानी कि 9.66 करोड़ कमाए. जबकि फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 2.082 मिलियन डॉलर रहा. इस लिहाज से फिल्म ने 1.082 मिलियन यानी कि 10.82 करोड़ का प्रॉफिट कमाया. फिल्म ने 108.2% का प्रॉफिट कमा लिया.

'मां इंटि बंगारम' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'मां इंटि बंगारम' के बारे में बात की जाए तो इसमें सामंथा रुथ प्रभु लीड रोल में हैं, जिन्होंने एक हाउस वाइफ का रोल तो प्ले किया है साथ ही एक एक्शन वाला अवतार भी दिखाया है, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी करती हैं. सामंथा की ये पहले एक्शन मोड वाली फीमेल लीड फिल्म है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. 

यह भी पढ़ें: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज सहित बॉलीवुड ने क्या कहा? जानें

इतना ही नहीं, 'मां इंटि बंगारम' सामंथा की पहली फिल्म है, जिसने बतौर फीमेल एक्ट्रेस 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी है. ये एक दमदार फिल्म साबित हुई है. प्री प्रेग्नेंसी ये एक्ट्रेस की लास्ट फिल्म है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 25 Jul 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Maa Inti Bangaaram
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Maa Inti Bangaaram BO Collection: 'मां इंटि बंगारम' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की तमिल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 'मां इंटि बंगारम' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की तमिल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
साउथ सिनेमा
सरकार की बातचीत की पहल पर कमल हासन ने जताई खुशी, कहा, 'ये मौका पेपर लीक से कहीं आगे है'
सरकार की बातचीत की पहल पर कमल हासन ने जताई खुशी, कहा, 'ये मौका पेपर लीक से कहीं आगे है'
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan BO Day 2 Worldwide: 'जना नायकन' ने दो दिन में वर्ल्डवाइड जड़ा शतक, कॉलीवुड की 15 फिल्मों को दी मात, बना दिया ये रिकॉर्ड
'जना नायकन' ने दो दिन में वर्ल्डवाइड जड़ा शतक, कॉलीवुड की 15 फिल्मों को दी मात, बना दिया ये रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan BO Collection: 'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस पर बवंडर, बनी तमिल की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस पर बवंडर, बनी तमिल की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
दिल्ली NCR
'जेन-ज़ी ने बताया 'विश्वगुरु' होने का क्या मतलब है', सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजली आंग्मो का बड़ा बयान
'जेन-ज़ी ने बताया 'विश्वगुरु' होने का क्या मतलब है', सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजली आंग्मो का बड़ा बयान
क्रिकेट
IND vs ZIM T20: अभिषेक शर्मा पर फिर फूटा 'हरारे' बम, दूसरे टी20 में भी बुरी तरह फ्लॉप
अभिषेक शर्मा पर फिर फूटा 'हरारे' बम, दूसरे टी20 में भी बुरी तरह फ्लॉप
इंडिया
'तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार को...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जानें क्या बोलीं प्रियंका गांधी?
'तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार को...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जानें क्या बोलीं प्रियंका गांधी?
बिजनेस
Dharmendra Pradhan Networth: कितनी है धर्मेंद्र प्रधान की नेटवर्थ, जिन्होंने CJP प्रोटेस्ट के बाद दिया इस्तीफा
Dharmendra Pradhan Networth: कितनी है धर्मेंद्र प्रधान की नेटवर्थ, जिन्होंने CJP प्रोटेस्ट के बाद दिया इस्तीफा
क्रिकेट
Dharmendra Pradhan Resignation: शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर राजीव शुक्ला का बयान, कहा- यह छात्रों और...
शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर राजीव शुक्ला का बयान, कहा- यह छात्रों और...
इंडिया
'मिट्टी में मिला सरकार का अहंकार', गोगोई से अखिलेश तक... प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोला विपक्ष
'मिट्टी में मिला सरकार का अहंकार', गोगोई से अखिलेश तक... प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोला विपक्ष
इंडिया
CAA से किसान आंदोलन तक... 12 साल की मोदी सरकार में पहला इस्तीफा, भारी बवाल के बाद धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ना पड़ा पद
CAA से किसान आंदोलन तक... 12 साल की मोदी सरकार में पहला इस्तीफा, भारी बवाल के बाद धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ना पड़ा पद
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Embed widget