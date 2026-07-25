धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश राज सहित बॉलीवुड ने क्या कहा? जानें 

नीट पेपर लीक मामले में कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू किया और इसका नतीजा भी सामने आ गया है. इस संबंध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है. देश की सरकार जेन जी के आगे झुक गई है. धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी है, जिसके बाद तमाम सेलेब्स इस पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं. प्रकाश राज ने इसे जेन जी की बड़ी जीत बताया है. चलिए बताते हैं इस कड़ी में प्रियंका चोपड़ा जैसे स्टार्स ने भी क्या रिएक्शन दिया है.

प्रकाश राज ने दिया रिएक्शन

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रकाश राज ने एक्स पर अपना रिएक्शन दिया और पोस्ट में लिखा, 'बधाई हो. मेरे प्यारे कॉकरोच्स. डियर सोनम वांगचुक सर और हर कोई, जो युवाओं के साथ खड़े थे. आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप किसी भी सरकार को घुटनों पर ला सकते हो.'

Congratulations ❤️❤️❤️ my Dear Cockroaches.. Dear Sonam wangchuk sir and every single one who stood by the youth . You Have proved that you can bring a regime down to its knees . 💪💪💪 #justasking pic.twitter.com/efMYgbzxlf — Prakash Raj (@prakashraaj) July 25, 2026

इसके साथ ही अरमान मलिक ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, 'पावर ऑफ द यूथ.'

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संभावना सेठ ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट

वहीं, संभावना सेठ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा, 'पिछले 20 दिनों में हमने आंसू, खुशी, हिम्मत, लचीलापन और यहां तक कि ब्लड भी देखा. आपको पीछे धकेला गया, फिर भी आप डटे रहे. और आज लगता है कि यह सब सार्थक रहा. यही जज्बा है. यही जोश है. जेन जी जिंदाबाद.'

प्रियंका चोपड़ा बोलीं- 'धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दिया. 30 दिन के नेशन वाइड स्टूडेंट के प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक के 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद सफलता हासिल हुई.'

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अदिति राव हैदरी ने भी जताई खुशी

इसके साथ ही अदिति राव हैदरी ने भी इंस्टाग्राम पर रिएक्शन दी और खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा, 'सही लड़ाई लड़ना और जीतना.' उन्होंने जेन जी के लिए भी खास मैसेज लिखा, 'जेन जी की जीत के लिए. ईमानदारी, सम्मान, अहिंसा, जवाबदेही, अभिव्यक्ति की आजादी और समझदारी को और मजबूती मिले. ये हमेशा डर, बंटवारे और नफरत से ज्यादा जोरदार और प्रभावी रहें.'

दीया मिर्जा बोलीं- युवाओं की बड़ी जीत है...

वहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने भी रिएक्शन दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर की और लिखा, 'शिक्षा मंत्री ने रिजाइन दे दिया है और ये युवाओं की बड़ी जीत है.'

वाणी कपूर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया. हर स्टूडेंट जो पुश करते रहे. सवाल करते रहे और आशा बनाए रखी. ये पल आपके लिए है.' इसी कड़ी में समय रैना का भी नाम शामिल है. उन्होंने लिखा, 'छात्रों को और अधिक अधिकार.'

विजय वर्मा ने धर्मेंद्र प्रधान पर कसा तंज

एक्टर विजय वर्मा ने धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन पर भी रिएक्शन दिया है. उन्होंने तंज कसते हुए पोस्ट में लिखा, 'अच्छा चलता हूं... दुआओं में याद रखना.'