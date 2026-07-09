Adarsh Baal Vidyalaya OTT Release Date Announce: ओटीटी पर कई बेहतरीन सीरीज और फिल्में देखने के लिए मिलती हैं. इसमें 'ग्राम चिकित्सालय', 'गुल्लक' और 'पंचायत' जैसी सीरीज शामिल हैं, जो एक आम आदमी और ग्रामीण क्षेत्र की कहानियों को बयां करती हैं. ऐसे में अगर आप इन सीरीज को देखना पसंद करते हैं तो ओटीटी पर एक ऐसी ही सीरीज दस्तक देने वाली है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का ही टच देखने के लिए मिलता है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो सीरीज रिलीज होने वाली है, वो कोई और नहीं बल्कि 'आदर्श बाल विद्यालय' है. इसे प्राइम वीडियो पर जल्द ही रिलीज किया जाएगा. सीरीज की रिलीज का ऐलान कर दिया गया है. शो के मेकर्स ने रिलीज डेट को कंफर्म तो की साथ ही इसके स्टार्स की भी झलक दिखाई है.

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ओटीटी पर कब दस्तक देगी 'आदर्श बाल विद्यालय'?

बहरहाल, अगर प्राइम वीडियो की अपकमिंग सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' की रिलीज के बारे में बात की जाए तो ये जल्द ही 24 जुलाई को रिलीज किया जाएगा. इसका ऐलान खुद प्राइम वीडियो की ओर से किया गया है. इसमें 7 एपिसोड देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो काफी कमाल का होने वाला है.

सीरीज की स्टार कास्ट

इसके साथ ही सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' की स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें के के मेनन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. उनके अलावा इस सीरीज में अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया, अभिमन्यु सिंह, प्रसन्ना बिष्ट और प्राची शाह जैसे कलाकार भी अहम रोल में नजर आएंगे.

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क्या होगी 'आदर्श बाल विद्यालय' की कहानी?

वहीं, बात की जाए प्राइम वीडियो की सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' की कहानी के बारे में तो इसमें ज्ञानेश्वर त्रिपाठी के रोल में केके मेनन नजर आने वाले हैं, जो एक ग्रामीण स्कूल में हेडमास्टर होते हैं. कहानी उन्हीं के इर्द-गिर्द और ग्रामीण के स्कूल की सुधार पर घूमती है, जिसमें कैंब्रिज वाला एंगल भी देखने के लिए मिलता है. ये एक कमाल की स्टोरी साबित हो सकती है. सीरीज को लेकर दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ है.