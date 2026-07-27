'लॉक अप 2' में बड़ा ट्विस्ट, सूफी मोतीवाला और धीरज धूपर हुए बेघर, हर्षद-योगेश ने बदला खेल

रिलयलिटी शो 'लॉक अप 2' के हर एपिसोड में शानदार धमाके देखने को मिल रहे हैं. अब हालिया एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला. शो से सूफी मोतीवाला और धीरज धूपर शो से बाहर हो गए. वहीं जेलर रितेश देशमुख ने हर्षद चोपड़ा और योगेश रावत को गेम बदलने वाला टास्क देकर शो में दोबारा एंट्री का मौका दिया.

'लॉक अप 2' में बड़ा ट्विस्ट

बता दें कि 'लॉक अप 2' के शनिवार के 'जजमेंट डे' एपिसोड में कम वोट मिलने की वजह से टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा शो से बाहर हो गए थे. हालांकि, इसके बाद उन्हें एक खास टास्क के जरिए शो में वापसी का मौका मिला, जिसने पूरा गेम बदल दिया.

एपिसोड में जेलर रितेश देशमुख कंटेस्टेंट्स से टास्क एरिया में मिले. इस दौरान उन्होंने हर्षद चोपड़ा और योगेश रावत को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में पेश किया और उन्हें एक खास चैलेंज दिया. इस टास्क को पूरा कर दोनों को शो में दोबारा एंट्री हासिल करने का मौका मिला.

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रितेश देशमुख ने बताया कि इस टास्क में हर्षद चोपड़ा का मुकाबला सूफी मोतीवाला से होगा, जबकि योगेश रावत का सामना धीरज धूपर से होगा. इस टास्क के जरिए तय होना था कि कौन कंटेस्टेंट शो में बने रहने का हकदार है और किसका सफर यहीं खत्म होगा.

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धीरज-सूफी हुए एविक्ट

टास्क खत्म होने पर हर्षद चोपड़ा और योगेश रावत अपनी ब्रीफकेस में ज्यादा वेट इकट्ठा करने में कामयाब रहे और जीत हासिल कर ली. वहीं सूफी मोतीवाला और धीरज धूपर ये टास्क हार गए, जिसके बाद दोनों का 'लॉक अप 2' का सफर खत्म हो गया.

बता दें, कि 'लॉक अप 2' के शनिवार के एपिसोड में 'एट रिस्क' कंटेस्टेंट्स में पामेला सेरेना, हर्षद चोपड़ा और सूफी मोतीवाला शामिल थे. इस दौरान पामेला ने अपना सीक्रेट बताकर खुद को एलिमिनेशन से बचा लिया, जबकि कम वोट मिलने की वजह से हर्षद चोपड़ा शो से बाहर हो गए थे. वहीं सूफी मोतीवाला को घरवालों ने बचा लिया था.

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