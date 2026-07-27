#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीप्राइम वीडियो की 'द ट्रेटर्स सीजन 2' का ऐलान, रिलीज डेट आई सामने

प्राइम वीडियो की 'द ट्रेटर्स सीजन 2' का ऐलान, रिलीज डेट आई सामने

The Traitors Season 2 Release Date: अमेजन प्राइम वीडियो की 'द ट्रेटर्स सीजन 2' की रिलीज डेट सामने आ गई है. साथ ही बताया जा रहा है कि इस बार शो पिछले सीजन से बहुत बड़ा और शानदार होने वाला है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 27 Jul 2026 06:53 PM (IST)
Preferred Sources

अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' का ऐलान हो गया है. इस बार भी करण जौहर होस्ट के तौर पर कमान संभालते नजर आएंगे और शो में 21 सेलिब्रिटी शामिल होंगे, जिनके बीच दोस्ती, धोखे और लड़ाई दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखेगी. इसी बीच आइए जानते है कि शो की शुरुआत कब होगी?

कब स्ट्रीम होगा शो?

'द ट्रेटर्स' का दूसरा सीजन 13 अगस्त से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा और नया एपिसोड हर गुरुवार रिलीज किया जाएगा. ये सीजन पिछले बार से बहुत बड़ा, बोल्ड और ड्रामे से भरपूर होने वाला है, जिसमें साइकोलॉजिकल गेम, असली इमोशन्स, जबरदस्त सस्पेंस और धमाकेदार ड्रामा का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा.

सीजन 2  के कंटेस्टेंट्स 

वहीं इस शो के कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ गए है, जिसमें मल्लिका शेरावत और मुनव्वर फारूकी का नाम सामने आया हैं. इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक, क्रिस्टल डिसूजा, शालिनी पासी, संजय कपूर, अभिषेक मलहान, रुबीना दिलाइक, दलीप ताहिल, श्वेता तिवारी, रिया चक्रवर्ती और आदित्य कुलश्रेष्ठ का नाम भी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: अब कहां हैं राजेश खन्ना की छोटी बेटी रिंकी खन्ना? 22 साल पहले छोड़ा था बॉलीवुड

शो की टीम 

बता दें कि ये शो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत पॉपुलर है, जिसे ग्लोबल फॉर्मेट का लोकल अडैप्टेशन ऑल3मीडिया इंटरनेशनल ने बनाया है. उन्होंने थ्रिलिंग रियलिटी फॉर्मेट के इंडियन वर्जन के लिए आईडीटीवी के BAFTA और Emmy Award को भी अपने नाम किए है, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है. वहीं इसके दूसरे सीजन को धर्माटिक एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रही है, जिन्होंने कहा, 'द ट्रेटर्स के पहले सीजन ने लोगों को अपना दीवाना बनाया था. सभी ने साबित किया कि दर्शक ऐसा रियलिटी कंटेंट देखना चाहते हैं, जो उनकी सोच को चुनौती दे, उन्हें सीट से बांधे रखे. अब हम दर्शकों के लिए दूसरा सीजन ला रहे हैं, जो पहले से शानदार होगा. 

पिछले सीजन के कंटेस्टेंट्स 

वहीं बात करें पिछले सीजन की, तो उसमें उर्फी जावेद, निकिता लूथर, महीप कपूर, अंशुला कपूर, करण कुंद्रा, राज कुंद्रा, सूफी मोतीवाला, अपूर्वा मुखीजा, एल्नाज नोरोजी, पूरव झा, हर्ष गुजराल, साहिल सलाथिया, जानी गौड़, सुधांशु पांडे और आशीष विद्यार्थी जैसे कंटेस्टेंट्स शामिल थे.

ये भी पढ़ें: Amjad Khan Death Anniversary: हादसे में टूटीं हड्डियां, 1 साल तक बिस्तर पर रहे, जानें 'गब्बर' के दर्दनाक किस्से

और पढ़ें
Published at : 27 Jul 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
Karan Johar Amazon Prime Video The Traitors Season 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
प्राइम वीडियो की 'द ट्रेटर्स सीजन 2' का ऐलान, रिलीज डेट आई सामने
प्राइम वीडियो की 'द ट्रेटर्स सीजन 2' का ऐलान, रिलीज डेट आई सामने
ओटीटी
'खतरों के खिलाड़ी 15' से 'भोजपुरी बवाल' तक, इस हफ्ते OTT पर ये 11 फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगी 11 फिल्में-सीरीज, चेक कर लें पूरी लिस्ट
ओटीटी
'लॉक अप 2' में बड़ा ट्विस्ट, सूफी मोतीवाला और धीरज धूपर हुए बेघर, हर्षद-योगेश ने बदला खेल
'लॉक अप 2' में बड़ा ट्विस्ट, सूफी मोतीवाला और धीरज धूपर हुए बेघर, हर्षद-योगेश ने बदला खेल
ओटीटी
OTT पर कब और कहां रिलीज होगी आलिया भट्ट की 'अल्फा'? जानें- डिटेल्स
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी आलिया भट्ट की 'अल्फा'? जानें- डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत
‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत
दिल्ली NCR
CJP से किया वादा तोड़ा? सरकार के इस कदम पर भड़के आशुतोष रांका
CJP से किया वादा तोड़ा? सरकार के इस कदम पर भड़के आशुतोष रांका
इंडिया
‘AK-47 का इस्तेमाल, बर्बरता पर गृह मंत्री दें जवाब’, कांग्रेस की मांग
‘AK-47 का इस्तेमाल, बर्बरता पर गृह मंत्री दें जवाब’, कांग्रेस की मांग
क्रिकेट
संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के लिए टीम इंडिया का दोहरा व्यवहार! उठे 'गंभीर' सवाल
संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के लिए टीम इंडिया का दोहरा व्यवहार! उठे 'गंभीर' सवाल
बॉलीवुड
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
इंडिया
किसने इन्हें जन्म दिया और…, कंगना का कॉकरोच प्रदर्शनकारियों पर तंज
किसने इन्हें जन्म दिया और…, कंगना का कॉकरोच प्रदर्शनकारियों पर तंज
इंडिया
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
इंडिया
हवा में हड़कंप! धुएं की खबर के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
हवा में हड़कंप! धुएं की खबर के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget