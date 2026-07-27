प्राइम वीडियो की 'द ट्रेटर्स सीजन 2' का ऐलान, रिलीज डेट आई सामने

अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' का ऐलान हो गया है. इस बार भी करण जौहर होस्ट के तौर पर कमान संभालते नजर आएंगे और शो में 21 सेलिब्रिटी शामिल होंगे, जिनके बीच दोस्ती, धोखे और लड़ाई दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखेगी. इसी बीच आइए जानते है कि शो की शुरुआत कब होगी?

कब स्ट्रीम होगा शो?

'द ट्रेटर्स' का दूसरा सीजन 13 अगस्त से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा और नया एपिसोड हर गुरुवार रिलीज किया जाएगा. ये सीजन पिछले बार से बहुत बड़ा, बोल्ड और ड्रामे से भरपूर होने वाला है, जिसमें साइकोलॉजिकल गेम, असली इमोशन्स, जबरदस्त सस्पेंस और धमाकेदार ड्रामा का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा.

सीजन 2 के कंटेस्टेंट्स

वहीं इस शो के कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ गए है, जिसमें मल्लिका शेरावत और मुनव्वर फारूकी का नाम सामने आया हैं. इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक, क्रिस्टल डिसूजा, शालिनी पासी, संजय कपूर, अभिषेक मलहान, रुबीना दिलाइक, दलीप ताहिल, श्वेता तिवारी, रिया चक्रवर्ती और आदित्य कुलश्रेष्ठ का नाम भी शामिल हैं.

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शो की टीम

बता दें कि ये शो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत पॉपुलर है, जिसे ग्लोबल फॉर्मेट का लोकल अडैप्टेशन ऑल3मीडिया इंटरनेशनल ने बनाया है. उन्होंने थ्रिलिंग रियलिटी फॉर्मेट के इंडियन वर्जन के लिए आईडीटीवी के BAFTA और Emmy Award को भी अपने नाम किए है, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है. वहीं इसके दूसरे सीजन को धर्माटिक एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रही है, जिन्होंने कहा, 'द ट्रेटर्स के पहले सीजन ने लोगों को अपना दीवाना बनाया था. सभी ने साबित किया कि दर्शक ऐसा रियलिटी कंटेंट देखना चाहते हैं, जो उनकी सोच को चुनौती दे, उन्हें सीट से बांधे रखे. अब हम दर्शकों के लिए दूसरा सीजन ला रहे हैं, जो पहले से शानदार होगा.

पिछले सीजन के कंटेस्टेंट्स

वहीं बात करें पिछले सीजन की, तो उसमें उर्फी जावेद, निकिता लूथर, महीप कपूर, अंशुला कपूर, करण कुंद्रा, राज कुंद्रा, सूफी मोतीवाला, अपूर्वा मुखीजा, एल्नाज नोरोजी, पूरव झा, हर्ष गुजराल, साहिल सलाथिया, जानी गौड़, सुधांशु पांडे और आशीष विद्यार्थी जैसे कंटेस्टेंट्स शामिल थे.

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