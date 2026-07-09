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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' हिट हुई या फ्लॉप? 13 दिनों की कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट

Welcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' हिट हुई या फ्लॉप? 13 दिनों की कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट

Welcome To The Jungle Box Office: 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के 13 दिनों में जबरदस्त कमाई कर ली है. इसी के साथ ये अपनी लागत वसूलने से इंचभर दूर रह गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 09 Jul 2026 03:24 PM (IST)
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अहमद खान की स्टार-स्टडेड एक्शन-कॉमेडी 'वेलकम टू द जंगल' में  जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल जैसे कई बड़े कलाकार हैं. इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी फैमिली ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खूब खींचा. यहां तक कि इसे वाईआरएफ की बड़ी स्पाई-थ्रिलर आलिया भटट् स्टारर 'अल्फा' के बड़े लेवल पर रिलीज होने के कारण स्क्रीन की भारी कमी का सामना करना पड़ा. फिर भी 'वेलकम' फ्रैंचाइजी की ये तीसरी इंस्टॉलमेंट बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी रही और इस दौरान इसने खूब कमाई की. चलिए यहां जानते हैं रिलीज 'वेलकम टू द जंगल' हिट हुई है या फ्लॉप?

'वेलकम टू द जंगल' ने 13 दिनों मे कितनी की कमाई?
'वेलकम टू द जंगल' को फैमिली ऑडियंस ने खूब प्यार दिया. इसी के साथ इस फिल्म ने रिलीज के 13 दिनों में खूब नोट छापे. हालांकि इसकी कमाई में उतार-चढ़ाव भी बराबर बना रहा लेकिन फिर भी इसी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस शानदार रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में 93.15 करोड़ कमा लिए थे. इसके बाद 8वें दिन इसने 4.50 करोड़, 9वें दिन 7.50 करोड़, 10वें दिन 9.75 करोड़, 11वें दिन 2.65 करोड, 12वें दिन 3 करोड़ और 13वें दिन 2.35 करोड़ कमाए. इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 13 दिनों की कुल कमाई अब 122.90 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-क्या अजय देवगन की Dhamaal 4 के बाद आने वाली है 'धमाल 5'? फ्रेंचाइजी के पांचवे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट

'वेलकम टू द जंगल' ने कितना फीसदी वसूल लिया बजट?
'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. इसी के साथ बता दें कि कोईमोई की रिपोर्टे के मुताबिक ये फिल्म 125 करोड़ के बजट में बनी है. ऐसे में रिलीज के 13 दिनों में ये 122.90 करोड़ कमा चुकी है. यानी इसने अपना 98.32 फीसदी बजट वसूल कर लिया है

'वेलकम टू द जंगल' हिट हुई है या फ्लॉप?
'वेलकम टू द जंगल' अपना बजट वसूलने के बेहद करीब है 2.10 करोड़ कमाते ही ये अपनी पूरी लागत वसूल कर लेगी. और सेफ जोन में पहुंच जाएगी. हालांकि इसे हिट का टैग हासिल करने के लिए अपने बजट का दुगना कमाना होगा. लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो चुकी है. 

ये भी पढ़ें:-Alpha BO Collection Day 6: बुधवार को फिर लगा ‘अल्फा’ की कमाई पर ब्रेक, लेकिन आधी लागत वसूलने से है इंचभर दूर, जानें- कमाने होंगे कितने करोड़?

Published at : 09 Jul 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Suniel Shetty BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle
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