सीरीज तो सैकड़ों आएंगी, लेकिन इन 3 का इंतजार था सबसे ज्यादा, नवंबर में आ रहीं सब

नवंबर का महीना एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए खुशियों की बहार लेकर आने वाला है क्योंकि इस महीने दर्शकों का उनकी फेवरेट सीरीज के लिए लंबा इंतजार खत्म होने वाला है.

नवंबर के महीने में रिलीज होने वाली है दर्शकों की मोस्ट अवेटेड सीरीज जिनका इंतजार फैंस ने लंबे समय से किया है. आइए जानते हैं इन तीनों के सीरीज के नाम और ये भी जानेंगे कि क्यों इनको लेकर इतना बज बन रहा है.

नवंबर के महीने में रिलीज होंगी दर्शकों की फेवरेट सीरीज

1. महारानी सीजन 4 - 7 नवंबर

हुमा कुरैशी की इस सीरीज का इंतजार फैंस ने लंबे समय से किया है. इसकी कहानी इतनी दमदार है कि ये आपको अंत तक बांधे रखेगी. रानी भारती के रूप में हुमा कुरैशी के इस किरदार को काफी पसंद किया गया था. सीरीज की कहानी बिहार की राजनीति और सत्ता के इर्द-गिर्द घूमती है.

इस सीरीज में महिला सशक्तिकरण और राजनीति के दांव-पेचों को बढ़िया तरीके से समझाया गया. अब तक इस सीरीज के तीनों सीजन को दर्शकों ने काफी प्यार दिया है. अब अगले सीजन में भी हुमा कुरैशी बिहार की राजनीति से आगे से बढ़कर राष्ट्रीय मंच पर उतरेंगी जहां उनका सामना कई कद्दावर नेताओं से होने वाला है.

2. द फैमिली मैन 3 - 21 नवंबर

श्रीकांत तिवारी एक बार फिर अपने परिवार के साथ आपके मनोरंजन के लिए प्राइम वीडियो पर आने वाले हैं. दर्शकों ने 4 साल से इस सीरीज के लिए लंबा इंतजार किया था. अब मनोज बाजपेयी एक बार फिर अपनी हिट सीरीज से फैंस का दिल जीतने वाले हैं. इस सीरीज की खास बात ये है कि इसमें बखूबी दिखाया है कि एक आम आदमी अपने देश के साथ-साथ परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कर सकता है.

इतना ही नहीं इसकी कहानी में दमदार एक्शन के साथ-साथ वन लाइनर्स को भी बहुत पसंद किया गया है. सीरीज को लेकर तगड़ा बज बनता दिख रहा है. फैंस ने पिछले दोनों सीजन को काफी प्यार दिया है और मेकर्स की उम्मीद है कि इस बार भी वो अपने ऑडियंस को इंप्रेस करने में कामयाब होंगे.

3. स्ट्रेंजर थिंग्स 5 - 26 नवंबर

हाल ही में इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसने दर्शकों के एक्साइटमेंट लेवल को दोगुना कर दिया है. इस सीजन के बाद इस सीरीज की कहानी यही समाप्त हो जाएगी जिसे लेकर फैंस के बीच काफी इमोशनल माहौल भी देखने को मिल रहा है.

मेकर्स ने ये भी फैसला किया है कि सीरीज का अंत काफी रोमांचक ढंग से किया जाएगा. इस बार आपको वेक्ना और इलेवन के बीच आखिरी लड़ाई देखने को मिलेगी. वहीं मेकर्स ने तय किया है कि इस बार इलेवन को एक योद्धा के रूप में दिखाया जाएगा.

आपको बता दें, 'स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीजन 5 का प्रीमियर अलग-अलग हिस्सों में होगा. 26 नवंबर को इसका पहला पार्ट रिलीज होगा. दूसरे पार्ट को मेकर्स क्रिसमस के मौके पर रिलीज करेंगे तो वहीं तीसरा पार्ट मेकर्स की ओर से फैंस के लिए न्यू ईयर इव सर्प्राइज गिफ्ट होगा.