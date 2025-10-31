किडनैपिंग पर बनी ये 7 धांसू फिल्में, एक की कहानी तो रोहित आर्या मामले से मिलती-जुलती

मुंबई किडनैपिंग केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. रोहित आर्या नाम के यूट्यूबर ने 17 बच्चों को होस्टेज बना लिया था. इस घटना की बात हर जगह हो रही है. यहां जानिए बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में जिनमें किडनैपिंग की कहानी दिखाई गई. एक फिल्म की कहानी तो बिल्कुल रोहित आर्या केस से मिलती-जुलती है.

इन फिल्मों में दिखाई गई किडनैपिंग की कहानी

1. मदारी

इरफान खान की ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में इरफान खान ने निर्मल कुमार की भूमिका निभाई थी. अभिनेता ने इस फिल्म में एक पिता की भूमिका निभाई जो अपने बेटे की मौत के बाद सरकार से बदला लेने के लिए चीफ मिनिस्टर के बेटे को किडनैप कर लेता है. दरअसल इसमें निर्मल कुमार के बेटे की मौत पुल के गिरने से हो जाती है.

फिल्म के जरिए सिस्टम की नाकामी और एक पिता की भावनाओं को बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शकों के सामने पेश किया गया है. फिल्म की कहानी तीन टाइमलाइन से आगे बढ़ती है और आप भी खुद को इससे जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे. प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को आप देख सकते हैं.

2. बेल बॉटम

अक्षय कुमार की इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है. 2021 में रिलीज हुई इस फिल्म में 1984 में हुए प्लेन हाईजैक के बारे में दिखाया गया है. नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध इस मूवी में अक्षय कुमार ने रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है.

'बेल बॉटम' में रॉ एजेंसी के उस सीक्रेट मिशन के बारे में दिखाया गया है जहां ये ऑफिसर्स हाइजैकर्स द्वारा 210 होस्टेज यात्रियों को बचाने की कोशिश करते हैं. इस फिल्म में लारा दत्ता ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है.

3. जमीन

अजय देवगन और अभिषेक बच्चन की ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी. रोहित शेट्टी की इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में बिपाशा बसु को भी देखा गया था. फिल्म की कहानी 1976 में हुए प्लेन हाईजैक के इर्द–गिर्द घूमती है. इस फिल्म के जरिए अभिषेक बच्चन की पहचान हिन्दी सिनेमा के नए एक्शन हीरो के रूप में हुई थी. अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और बिपाशा बसु तीनों ने ही अपनी किरदारों को शिद्दत से निभाया. अब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

4. अग्ली

अनुराग कश्यप की ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के जरिए एक बार फिर डायरेक्टर ने समाज की नहीं बल्कि एक इंसान के अंदर के स्वार्थ और क्रूरता को पर्दे पर पेश किया है. फिल्म छोटी सी बच्ची कली के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी मां (तेजस्विनी कोल्हापुरी) और सौतेले पिता (रोनित रॉय) के साथ रहती है.

फिल्म में राहुल भट्ट ने कली के असली पिता का रोल प्ले किया है जो अपनी बेटी को हर वीकेंड अपने साथ लेकर जाता है. ऐसे ही एक वीकेंड जब कली अपने पापा के साथ घूमने जाती है तो उसे किडनैप कर लिया जाता है. बड़ों के आपसी झगड़े और इगो की लड़ाई में मासूमों को किस तरह का दर्द झेलना पड़ता है वो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा. प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को आप देख सकते हैं.

5. शैतान (2011)

ये एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है. इसकी कहानी पांच लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है. ये पांच लोग एक रात क्राइम सीन में फंस जाते हैं. इसके बाद इंस्पेक्टर माथुर इन पांचों का पीछा करने में लग जाते हैं. स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें राजीव खंडेलवाल, कल्कि कोचलिन, गुलशन देवैया, शिव पंडित समेत और भी कई कलाकारों को देखा गया था.

6. जज्बा

2015 में रिलीज हुई इस फिल्म में ऐश्वर्या राय, इरफान खान, शबाना आजमी, जैकी श्रॉफ समेत कई कलाकारों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी. इसकी कहानी वकील अनुराधा वर्मा के इर्द–गिर्द घूमती है जिसकी बेटी का अपहरण हो जाता है.

किडनैपर्स बच्ची की फिरौती के बदले अपने साथी जिसे बलात्कार और हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया है उसकी रिहाई की मांग करते हैं. अब अनुराधा वर्मा इस मुश्किल का सामना कैसे करती है ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखना होगा.

7. किडनैप

ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी. इसमें संजय दत्त, इमरान खान, विद्या मालवाड़े और मिनीषा लांबा को देखा गया था. फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक मां अपने बेटे को किडनैपर्स से बचाने के लिए खुद उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ती है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.