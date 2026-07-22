'लॉक अप 2' में धीरज धूपर को मिली थी घर से आई चिट? पत्नी विन्नी ने बताई पूरी सच्चाई

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीLock Upp 2: धीरज धूपर को मिली थी घर से आई चिट? पत्नी विन्नी ने बताई पूरी सच्चाई, बोलीं- 'मैंने बाहर की इनफॉर्मेशन'

Lock Upp 2: धीरज धूपर को मिली थी घर से आई चिट? पत्नी विन्नी ने बताई पूरी सच्चाई, बोलीं- 'मैंने बाहर की इनफॉर्मेशन'

Vinny Arora Video: हाल ही में 'लॉक अप 2' में धीरज धूपर के घर से चिट आने की बात सामने आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े हुए. इसी बीच पत्नी विन्नी अरोड़ा ने इस मामले की पूरी सच्चाई बताई हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 22 Jul 2026 02:42 PM (IST)
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नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में इन दिनों बवाल मच रहा है. जहां योगेश रावत के एलिमिनेशन से फैंस नाराज है, वहीं धीरज धूपर के घर से आई चिट ने सभी को हैरान कर दिया हैं. हालांकि इस चिट के बारे में धीरज को कोई जानकारी नहीं थी और उनकी पत्नी विन्नी अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ ये जानकारी शेयर की और सारी सच्चाई बताई हैं. 

बेटे जैन की तबीयत बिगड़ी 

हाल ही में विन्नी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जो अब वायरल हो रही है. उन्होंने इस मामले में कहा, 'मैं बहुत समय से कोई यूट्यूब वीडियो और पोस्ट शेयर नहीं कर रही हूं, क्योंकि जैन की तबीयत ठीक नहीं है. धीरज के शो में जाने से बाद वो रोज रात में रोता है और अपने पापा को याद करता है. उसे बार-बार बुखार हो रहा है और वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है. जैसा कि आप सभी ने देखा की ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स की वजह से धीरज को जैन से मिलने दिया गया क्योंकि ये जैन के लिए बहुत जरूरी था.'

शो में नहीं जाना चाहते थे धीरज 

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे नहीं लगता कि इतना छोटा बच्चा लॉक अप में किसी का है और मेरे लिए उसे समझा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था. रही बात चिट की, तो जब धीरज लॉक अप के लिए जाने वाले थे, तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी. वो जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मनाया. बाद में मैंने जब-जब शो देखा है, उसमें उनकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लगी है. उनकी आंखें फुली रहती है और मैं जानती हूं कि वो कब दुखी है, खुश है और बीमार है. इसके बाद जब जैन भी बीमार हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था डील करना.'

 
 
 
 
 
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विन्नी ने भेजा था चिट 

विन्नी ने आगे सच बताते हुए कहा, 'जब मैं जैन को धीरज से मिलवाने लेकर जा रही थी, तब मैंने जरूरी सामान भेजा था बैग में. मैंने उसमें सिर्फ पूछा था कि वो ठीक है या नहीं. अगर वो ठीक है तो मुझे साइन दो. मैंने कोई बाहर की इनफॉर्मेशन या गेम खेलने को लेकर कुछ नहीं लिखा था. बस एक पत्नी होने के नाते मैं चिंता में थी. मेरी जगह कोई और भी होता, तो वो यही करता. मेरा बस चले तो मैं जेल की सलाखे तोड़ कर अंदर चली जाऊं. इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, मैंने इमोशनल होकर ये गलती की है.' 

रितेश ने दी वार्निंग 

बता दें कि शो में होस्ट रितेश देशमुख ने धीरज को जेलर रूम में बुलाया था और कहा था कि उनके बैग से चिट मिले हैं. उनमें गेम से जुड़ी बातें थी, लेकिन धीरज को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. इसी वजह से उन्हें बस वार्निंग दी गई. जैसे ही ये एपिसोड आया, कई लोग उन्हें ट्रोल करने लगे और करवाई की मांग करने लगे. तब विन्नी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सारी सच्चाई बताई.

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Published at : 22 Jul 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Vinny Arora Dheeraj Dhoopar Lock Up Season 2
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