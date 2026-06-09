'मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया...' 'पंचायत' फेम रघुबीर यादव ने क्यों कहा ऐसा?

ऑडिशन लेने वाला उस लायक है? 'पंचायत' एक्टर रघुबीर यादव ने कभी नहीं दिया ऑडिशन, इस शर्त पर करते हैं काम
Raghubir Yadav: 'पंचायत' सीरीज से सुर्खियां बटोर चुके अभिनेता रघुबीर यादव ने खुद को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने करियर में कभी भी ऑडिशन नहीं दिया है.
Raghubir Yadav: जाने-माने अभिनेता रघुबीर यादव ने कई फिल्मों में काम किया है. हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा तारीफें पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' से मिली थी. इस सीरीज में उन्होंने ब्रज भूषण दुबे के किरदार से हर किसी का दिल जीत लिया था. अपने लंबे और सफल करियर में वो अब तक कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि उन्होंने कभी किसी किरदार के लिए ऑडिशन नहीं दिया है. ये खुलासा खुद उन्होंने ABP न्यूज के साथ बातचीत में किया है.
'मैंने आज तक ऑडिशन नहीं दिया...'
68 वर्षीय रघुबीर यादव ने हाल ही में एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उनसे सवाल किया गया था कि आप कहते हैं कि आपको ऑडिशन देना पसंद नहीं है? इस पर अभिनेता ने कहा, 'हां मैंने कभी नहीं दिया.' इस पर उनसे कहा गया कि अब तो बड़े-बड़े स्टार भी ऑडिशन दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा, 'देने दीजिए ना. मुझे नहीं अच्छा लगता. जो ऑडिशन ले रहा है पहले वो अपना ऑडिशन तो दे दें. क्या वो उस लायक है. मैंने लोगों को देखा है जो बच्चे आते हैं ना वो बताते हैं. मैंने आज तक ऑडिशन नहीं दिया.'
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इस शर्त पर करते हैं काम
रघुबीर यादव ने आगे बताया कि उन्होंने सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) के दौरान ही जो इंटरव्यू दिया था बस उसी को समझ लीजिए ऑडिशन. अभिनेता ने कहा, 'देख लो मेरा काम. अगर आपको लगता है तो लीजिए नहीं तो मत लीजिए.' रघुबीर यादव के कहने का मतलब है कि वो किसी भी रोल के लिए ऑडिशन नहीं देते हैं और इसी शर्त पर काम करते हैं कि बिना ऑडिशन के रोल देना हो तो दो नहीं तो मत दो.
रघुबीर यादव के बारे में
68 वर्षीय रघुबीर यादव का जन्म मध्यप्रदश के जबलपुर में हुआ था. उनका बचपन यहीं बीता. इसके बाद वो एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए थे. टीवी शो 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' से उन्हें काफी लोकप्रियता मिली. वहीं लगान और स्वदेश जैसी कई फिल्मों में भी उनका काम काफी पसंद किया गया.
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आज की जनरेशन के बीच वो पंचायत सीरीज के ब्रज भूषण दुबे (प्रधान जी) के किरदार से फेमस हैं. 2020 में इसका पहला सीजन आया था और अब तक इसके 4 सीजन आ चुके हैं. जबकि इन दिनों इसके पांचवे सीजन की शूटिंग चल रही है.