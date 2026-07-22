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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीThe Scam – Leaked Teaser: दिल्ली प्रोटेस्ट के बीच 'द- स्कैम लीक्ड' का टीजर रिलीज, पेपर लीक और स्टूडेंट सुसाइड पर बेस्ड है शो

The Scam – Leaked Teaser: दिल्ली प्रोटेस्ट के बीच 'द- स्कैम लीक्ड' का टीजर रिलीज, पेपर लीक और स्टूडेंट सुसाइड पर बेस्ड है शो

The Scam- Leaked Teaser: 'द स्कैम-लीक्ड' का टीजर रिलीज हो गया है. ये शो नीट पेपर लीक और स्टूडेंट सुसाइड पर बेस्ड है. शो को आप जी5 पर देख पाएंगे.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 22 Jul 2026 06:44 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जारी है. वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. कॉकरोच जंनता पार्टी ने 'संसद चलो' मार्च भी किया. इसके बाद मामला और बिगड़ गया. कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में मुंबई में भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया. इसी बीच अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 ने एक नए शो की अनाउंसमेंट कर दी है. इस शो का नाम है 'द स्कैम-लीक्ड'. इस शो में पेपर लीक और स्टूडेंट्स की सुसाइड जैसे मुद्दों को दिखाया जाएगा.

'द स्कैम-लीक्ड' का टीजर रिलीज
मेकर्स ने 1 मिनट 9 सेकंड का टीजर रिलीज किया है. उन्होंने टीजर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- एक पेपर, एक लीक. लाखों सपने. अविश्वास में देश. शो जी 5 पर रिलीज होने वाला है. 

बता दें कि शो की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है. यहां तक की शो  की कास्ट और डायरेक्टर को लेकरभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. जी5 ने टीजर रिलीज करते हुए फिल्ममेकर समीर एस रेडिज़, आनंद सिंह, प्रगति देशमुख और बलविंदर सिंह जंजुआ को टैग किया है.

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क्या है टीजर में?
टीजर में दिखाया गया कि पेपर स्ट्रिक्ट देखरेख में प्रिंट होते हैं. कॉन्फिडेंशियल टैग  के साथ सील किए जाते हैं और बक्से में रखे जाते हैं. इसके बाद कुछ लोग पीपर निकालते हैं और उनके फोटोज खींचते हैं और लीक कर देते हैं. इसके बाद मामला बिगड़ता है और पेपर लीक पर मीडिया कवरेज होती है. वहीं फिर एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है. टीजर में एक खाली क्लासरूम दिखाया जाता है. 

आगे दिखाया जाता है कि एक पिता अपने बेटे को कॉल करते हैं लेकिन वो फोन नहीं उठाता है और सुसाइड कर लेता है.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 22 Jul 2026 06:44 PM (IST)
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