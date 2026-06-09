ललित मोदी की बायोपिक करेंगे रणवीर सिंह? मिलने के लिए गए थे लंदन

Lalit Modi On Ranveer Singh: बॉलीवुड के 'धुरंधर' यानी रणवीर सिंह इन दिनों अपने फिल्मी करियर में शिखर पर हैं. 'धुरंधर' और फिर 'धुरंधर 2' जैसी बैक टू बैक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर देकर वो हर किसी की जुबां पर चढ़े हुए हैं. अब IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने भी उन्हें लेकर बात की है और एक ऐसा खुलासा किया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. ललित मोदी ने बताया कि रणवीर सिंह ने उनसे मुलाकात करके उनकी बायोपिक में काम करने की इच्छा जताई थी.

ललित मोदी से मिलने लंदन गए थे रणवीर सिंह

IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने हाल ही में समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए बताया कि उनकी बायोपिक की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है. आगे उन्होंने बताया कि अभिनेता रणवीर सिंह उनसे मिलकर उनकी बायोपिक में काम करने की इच्छा जता चुके हैं. उनके मुताबिक ये करीब दो साल पहले की बात है.

ये भी पढ़ें: 'सारे रिकॉर्ड्स को भी चकनाचूर कर दिया', Mukesh Ambani ने की 3000 करोड़ी 'धुरंधर' की तारीफ, जानें क्या कहा

ललित मोदी ने बताया, 'मैं पहले से दीपिका पादुकोण को तो बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन रणवीर से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी. फिर एक दिन मुझे अचानक कॉल आया कि रणवीर सिंह मुझसे मिलना चाहते हैं. इसके बाद, करीब दो साल पहले वो लंदन में मेरे घर में आकर मुझसे मिले थे.' ललित के मुताबिक तब रणवीर ने कहा था कि उनका किरदार निभाना उनके लिए एक ड्रीम रोल रहेगा. आगे ललित मोदी ने कहा कि ये दो साल पहले की बात है और अब पता नहीं रणवीर का विचार क्या होगा?

रणवीर को झेलना पड़ा बैन

धुरंधर और धुरंधर 2 की अपार सफलता के बीच रणवीर एक विवाद का हिस्सा बन गए थे. दरअसल उन्होंने अचानक से फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'डॉन 3' छोड़ दी थी. इस पर फरहान ने एक्शन लिया और मामला फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) तक पहुंच गया और उन पर बैन लगा दिया गया. हालांकि रणवीर के लीगल नोटिस भेजने के बाद अभिनेता से बैन हटा दिया गया था.

ये भी पढ़ें: एक्ट्रेस मधु का बड़ा खुलासा, कभी उड़ाया था रणवीर सिंह का मजाक, अब बनीं उनकी सबसे बड़ी फैन, सुनाया दिलचस्प किस्सा

अब 'प्रलय' में नजर आएंगे रणवीर

रणवीर सिंह के वर्कफ्रंट की बात करें तो बैक टू बैक बड़ी सफलता हासिल करने के बाद अब रणवीर सिंह फिल्म 'प्रलय' में नजर आएंगे. इसकी शूटिंग अगस्त में शुरू होने की संभावना है. इसका बजट करीब 300 करोड़ रुपये तक है.