सलमान खान के करीबी दोस्त का हुआ निधन, श्मशान घाट पर इमोशनल हुए दबंग खान

सलमान खान के क्लोज फैमिली फ्रेंड कुमोद राने का निधन हो गया है. सलमान खान कुमोद राने के अंतिम संस्कार में गए. इस दौरान सलमान खान काफी इमोशनल हो गए. सलमान खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

सलमान खान हुए इमोशनल

करीबी दोस्त के जाने से सलमान खान टूट गए. वो काफी इमोशनल दिखे. सलमान खान को श्मशान घाट पर देखा गया. इस दौरान वो सिक्योरिटी से घिरे दिखे. उनके बॉडीगार्ड शेरा उन्हें संभालते नजर आए. सलमान खान को ऐसे इमोशनल देख फैंस भी काफी इमोशनल हो गए.

बता दें कि कुमोद राने सलमान और उनके परिवार के काफी करीब थी. कुमोद राने के अंतिम संस्कार में सलमान की मां सलमा खान, हेलेन, सोहेल खान, अर्पिता खान भी पहुचे. इसके अलावा अमृता अरोड़ा भी अपनी मां के साथ नजर आईं.

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बता दें कि कुछ दिन पहले सलमान खान को हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किया गया था. इस दौरान पैपराजी ने सलमान का पीछा किया और जोर-जोर से चिल्लाने लगे. इससे सलमान काफी गुस्सा हुए. उन्होंने पैपराजी को डांट लगाई. इसके बाद सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट किए और पैपराजी पर गुस्सा जाहिर किया. इसके बाद पैपराजी ने सलमान खान से माफी भी मांगी थी.

इस फिल्म में दिखेंगे सलमान खान

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म 'सिकंदर' में देखा गया था. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना भी नजर आई थीं. सलमान खान की ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी. अब सलमान खान को फिल्म 'मातृभूमि-मे वॉर रेस्ट इन पीस' में देखा जाएगा. ये फिल्म पहले अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिल्म डिले हो गई. फिल्म की नई रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है. हालांकि, फिल्म का टीजर और गाने रिलीज हो गए हैं, जिन्हें काफी पसंद किया गया.