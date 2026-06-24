हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजन'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में

July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 24 Jun 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

July 2026 Hollywood Release: जून में कई फिल्मों ने अब तक सिनेमाघरों में दस्तक दी है. इनमें बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड फिल्में भी शामिल हैं. वहीं जुलाई के महीने में भी हॉलीवुड की धूम देखने को मिलेगी. अगले महीने एक-दो नहीं, बल्कि पांच फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. इनमें 'द ओडिसी' से लेकर 'मोआना' तक शामिल हैं. चलिए जानते हैं कि कौन सी फिल्म कब रिलीज होने वाली है?

मिनियन्स एंड मॉन्स्टर्स

जुलाई में सबसे पहले जो हॉलीवुड फिल्म रिलीज होगी उसका नाम है 'मिनियन्स एंड मॉन्स्टर्स'. पियरे कॉफ़िन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में 2 जुलाई को रिलीज की जाएगी. इसकी कहानी पियरे और ब्रायन लिंच ने लिखी है. ये एनिमेटेड कॉमेडी फ़िल्म है. 

ये भी पढ़ें: 2022 की वो फिल्म, जिसने 586% परसेंट प्रॉफिट से मचाया था बवाल, छा गए थे अजय देवगन

मोआना

'मिनियन्स एंड मॉन्स्टर्स' के बाद भारतीय सिनेमाघरों में फिल्म 'मोआना' दस्तक देगी. ये फिल्म 10 जुलाई को रिलीज होगी. इसकी टक्कर अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' से होगी. बता दें कि इस हॉलीवुड फिल्म में ड्वेन जॉनसन, फ्रेंकी एडम्स, रेना ओवेन मुख भूमिकाओं में हैं. इसका डायरेक्शन थॉमस काइल ने किया है.

द ओडिसी

'द ओडिसी' हॉलीवुड की बड़ी फिल्म है. इसका डायरेक्शन क्रिस्टोफ़र नोलन ने किया है. ये फिल्म 17 जुलाई को रिलीज की जाएगी. इसमें रॉबर्ट पैटिनसन, मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, ऐनी हैथवे और ज़ेंडया जैसे मशहूर कलाकार नजर आएंगे. ये एक एक्शन-फ़ैंटेसी फिल्म है.

मोटर सिटी

'द ओडिसी' के ठीक एक हफ्ते बाद 'मोटर सिटी' सिनेमाघरों में आएगी. ये फिम 24 जुलाई को रिलीज होगी. बता दें कि ये फिल्म 2025 में 82वें वेनिस इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल में दिखाई गई थी. इस एक्शन थ्रिलर अमेरिकी फिल्म का डायरेक्शन पॉट्सी पोंसिरोली ने किया है. इसमें अहम किरदारों में एलन रिचसन और शैलीन वुडली हैं. इसकी कहानी चैड सेंट जॉन ने लिखी है.

ये भी पढ़ें: केतन मर्डर केस पर भड़कीं Hina Khan, कहा- सच बोलने की बजाय लोग जान लेने को तैयार हैं

स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे

जुलाई में आखिरी रिलीज होने वाली हॉलीवुड फिल्म का नाम है 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'. खास बात ये है कि ये फिल्म भारत में जहां 30 जुलाई को रिलीज होगी तो वहीं दुनियाभर में एक दिन बाद यानी 31 जुलाई को दस्तक देगी. इस फिल्म के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन हैं. इसमें टॉम हॉलैंड पीटर पार्कर/स्पाइडर-मैन के रोल में कमबैक कर रहे हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
The Odyssey Moana
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में
'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में
मनोरंजन
अलका याज्ञनिक की तबियत पर सितारों ने जताई चिंता, शान से लेकर कुमार सानु तक ने लिखा ये
अलका याज्ञनिक की तबियत पर सितारों ने जताई चिंता, शान से लेकर कुमार सानु तक ने लिखा ये
मनोरंजन
Welcome To The Jungle के लिए अक्षय कुमार ने अपनाई 'धुरंधर' की वो खुफिया स्ट्रैटजी, पहले दिन बंपर कमाई तय!
'वेलकम टू द जंगल' के लिए अक्षय कुमार ने अपनाई 'धुरंधर' वाली स्ट्रैटजी, पहले दिन बंपर कमाई तय, जानें कैसे
मनोरंजन
Avatar Fire And Ash OTT Release: साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
Advertisement

वीडियोज

Lexus LM 350h 4 seater review India | #lexuslm #autolive
US Iran Peace Deal: Iran-America डील के बीच पड़ा नया पंगा! ABPLIVE
Bollywood News: पैसा वसूल या महा क्रिंज? 'तेरा पैसा मेरा पैसा' गाने पर भिड़े टोलर्स (24.06.26)
Mannat:😱Vikrant गुंडों के चंगुल में फंसा, Mannat को पाने के जूनून में Dhairya की सारी हदें पार #sbs
Ketan Agarwal Murder Case: फूल दिया, गले लगाया, साथ डांस और फिर खाई में फेंका! ये कहानी रुला देगी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में मचा हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ
दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ
पंजाब
पंजाब: 15 अगस्त से सरपंचों को मिलेगी 10 हजार रुपये सैलरी, CM भगवंत मान का ऐलान
पंजाब: 15 अगस्त से सरपंचों को मिलेगी 10 हजार रुपये सैलरी, CM भगवंत मान का ऐलान
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद ने ठोका तूफानी शतक, 6 छक्के लगाकर कर दिया बड़ा कारनामा
वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद ने ठोका तूफानी शतक, 6 छक्के लगाकर कर दिया बड़ा कारनामा
ओटीटी
Avatar Fire And Ash OTT Release: साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
विश्व
Pakistan Politics: जाने वाली है PAK पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी? पूर्व मंत्री बोले- 2026 हो सकता है आखिरी साल
जाने वाली है PAK पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी? पूर्व मंत्री बोले- 2026 हो सकता है आखिरी साल
विश्व
Global Energy Crisis: तेल बाजार का नया बादशाह चीन! ईरान संकट में बिना मैदान में उतरे बदल दिया दुनिया का खेल
तेल बाजार का नया बादशाह चीन! ईरान संकट में बिना मैदान में उतरे बदल दिया दुनिया का खेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
एग्रीकल्चर
खेत में लगाएं डिजिटल पुतला, एक पंछी भी नहीं मारेगा पर, जानिए कितनी है कीमत
खेत में लगाएं डिजिटल पुतला, एक पंछी भी नहीं मारेगा पर, जानिए कितनी है कीमत
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget