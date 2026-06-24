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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2022 की वो फिल्म, जिसने 586% परसेंट प्रॉफिट से मचाया था बवाल, छा गए थे अजय देवगन

2022 की वो फिल्म, जिसने 586% परसेंट प्रॉफिट से मचाया था बवाल, छा गए थे अजय देवगन

Ajay Devgn Film: अजय देवगन की ये फिल्म साल 2022 में आई थी और कम बजट में भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करके गई थी. इसने करीब 600 परसेंट का मुनाफा कमाया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 24 Jun 2026 12:25 PM (IST)
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हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में दे चुके दिग्गज एक्टर अजय देवगन की आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने 586 परसेंट का तगड़ा मुनाफा कमाया था. उनकी ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी और इसने कम बजट में भी टिकट खिड़की पर जमकर तबाही मचाई थी. ये फिल्म अजय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है.

तब्बू-अक्षय खन्ना ने भी किया था काम

अजय देवगन की इस फिल्म का नाम है 'दृश्यम 2'. इस फिल्म ने सिनेमाघरों में 18 नवंबर 2022 को दस्तक दी थी. अभिषेक पाठक के डायरेक्श में बनी ये फिल्म दृश्यम की अगली कड़ी थी. अजय देवगन के साथ इसमें तब्बू, इशिता दत्ता, श्रेया और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार भी नजर आए थे.

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तीसरे ही दिन निकाल लिया था बजट

अजय देवगन की साल 2015 में आई फिल्म 'दृश्यम' सफल रही थी. जबकि सात साल बाद आई दृश्यम 2 को भी फैंस ने जबरदस्त प्यार दिया था. IMBd की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 50 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी. भारत में इसने पहले दिन 18.15 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 25.47 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 32 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. दृश्यम 2 ने तीसरे ही दिन अपना बजट निकाल लिया था.

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कमाया था 586 परसेंट का मुनाफा

50 करोड़ रुपये के बजट में बनी दृश्यम 2 ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 239.67 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं दुनियाभर में इसका कलेक्शन 343.4 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. फिल्म को टोटल 586 परसेंट तक मुनाफा हुआ था. बता दें कि दृश्यम 2 साल 2022 की सातवीं सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म रही थी. इस शानदर रोमांटिक मिस्ट्री फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

अब 'धमाल 4' ला रहे हैं अजय

अजय देवगन पिछली बार फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आए थे. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई थी. अजय अब फिल्म 'धमाल 4' ला रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख, रवि किशन, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. धमाल 4 सिनेमाघरों में 10 जुलाई को रिलीज होगी. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
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