केतन मर्डर केस पर भड़कीं Hina Khan, कहा- सच बोलने की बजाय लोग जान लेने को तैयार हैं

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखती है. देश में घटने वाली हर छोटी-बड़ी घटना पर एक्ट्रेस की नजर होती है. एक्ट्रेस ने अब पुणे के चर्चित केतन मर्डर केस पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि आज का वक्त ऐसा है जहां सच कहना और सच सुनना दोनों ही मुश्किल है.

केतन मर्डर केस पर फूटा हिना खान का गुस्सा

हाल ही में पुणे के केतन अग्रवाल नाम के एक कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया था. केस ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब इसमें मृतक की मंगेतर सिया गोयल का नाम जुड़ गया था. बताया जा रहा है कि सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन की हत्या का प्लान बनाया था. इस खैफनाक मामले पर अब हिना खान का बड़ा बयान सामने आया है.

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हिना बोलीं- सच बोलने पर लोग जान लेने को तैयार हैं

हिना खान ने इस केस को लेकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'आज के टाइम में सच सुनना और सच कहना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग किसी की जान लेने को भी तैयार हैं. ऐसा लगता है कि किसी की जान लेना ज्यादा आसान है, सच्चाई को स्वीकार करने के मुकाबले. तुम उसे छोड़ सकती थी, बस एक सच बोलकर और अपनी जिंदगी किसी के साथ भी जी सकती थी. क्यों? अफसोस.'

एक्ट्रेस आंचल खुराना भी भड़कीं

वही एक्ट्रेस आंचल खुराना ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें उन्होंने कहा, 'एक करोड़पति बाप के बेटे की एक करोड़पति बाप की बेटी से अरेंज मैरिज फिक्स होती है. दोनों फैमिलीज बहुत ही क्लोज थीं, तो उन्होंने बच्चों की शादी फिक्स कर दी, लेकिन बेटी का चेतन से अफेयर था. आप यह बात अपने पैरेंट्स को बोल सकते थे, अपने मंगेतर से बोल सकते थे, लेकिन उसने उसे खाई से धक्का मार देना पसंद किया.'

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ये महिला और पुरुष की बात नहीं है. आखिर हो क्या रहा है इस पीढ़ी को. न हम किसी आदमी पर अत्याचर करें और न किसी औरत पर. सिया ने उसका मर्डर करना फेवर किया, लेकिन उसमें इतना दम नहीं था कि वो अपने मां-बाप को बोल दे.'

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जानिए क्या है पूरा मामला?

सिया गोयल की शादी केतन अग्रवाल के साथ होने वाली थी. दोनों की सगाई हो चुकी थी. 18 जून को दोनों लोहगढ़ किले पर घूमने गए थे. पुणे की ग्रामीण पुलिस ने बताया कि इस दौरान केतन 400 फीट गहरी खाई में गिर गए थे. शुरुआत में पुलिस इसे महज एक हादसा मान रही थी, लेकिन बाद में सामने आया कि ये हादसा नहीं बल्कि सिया की साजिश थी. सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर इस हादसे को अंजाम दिया था. फिलहाल पुलिस गहराई और बारीकी से इस केस की जांच कर रही है.