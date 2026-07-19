पहली बार मसूरी पहुंचीं संगीता बिजलानी, बोलीं- ऐसा लगा जैसे बादलों के ऊपर उड़ रही हूं

बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी पहली बार उत्तराखंड के मसूरी पहुंचीं. यहां की हरी-भरी वादियां, ठंडा मौसम और बादलों से घिरे खूबसूरत नजारों ने उनका दिल जीत लिया. उन्होंने देहरादून से मसूरी तक के सफर को अपनी सबसे यादगार यात्राओं में से एक बताया.

'ऐसा लगा जैसे बादलों के ऊपर उड़ रही हूं'

मसूरी में मीडिया से बातचीत के दौरान संगीता बिजलानी ने कहा कि उन्होंने देश-दुनिया की कई खूबसूरत जगहें देखी हैं, लेकिन मसूरी की बात ही अलग है. उन्होंने कहा कि देहरादून से मसूरी तक का सफर उन्हें ऐसा महसूस करा रहा था, जैसे वो बादलों के ऊपर उड़ रही हों. एक्ट्रेस ने कहा कि यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता उन्हें हमेशा याद रहेगी.

मसूरी की खूबसूरती बचाने की अपील

संगीता ने मसूरी की तारीफ करते हुए लोगों से इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बचाए रखने की अपील भी की. उन्होंने कहा, 'प्रकृति ने मसूरी को बेहद खूबसूरत बनाया है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है.'

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संगीता बिजलानी ने प्रदूषण पर जताई चिंता

एक्ट्रेस ने पहाड़ी इलाकों में बढ़ते प्रदूषण पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर नहीं होना चाहिए. पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है. उन्होंने पर्यटकों से भी अपील की कि वो पहाड़ों की साफ-सफाई का ध्यान रखें और गंदगी न फैलाएं.

फिल्मों में वापसी पर दिया जवाब

फिल्मों में वापसी के सवाल पर संगीता बिजलानी ने मुस्कुराते हुए कहा, 'फिलहाल मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है. जिंदगी में कुछ बातें सरप्राइज बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ पहले से तय हो जाए तो उसका रोमांच खत्म हो जाता है.'

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